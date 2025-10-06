Cetățenii care riscă amenzi sau chiar închisoare daca fac o greșeală comună după ce gătesc

Cetățenii din Regatul Unit sunt îndemnați să fie prudenți atunci când decid să elimine în chiuvetă uleiul sau untura după ce au gătit. Nerespectarea acestor reguli pot aduce sancțiuni severe, după ce experții juridici împreună cu companiile de apă au făcut o lege mai puțin cunoscută.

Conform articolului 111 din „Legea industriei apei”, este o infracțiune deversarea în canalizarea publică a oricărui lucru care ar putea provoca daune, blocaje sau ar interfera cu tratarea apelor uzate. Grăsimile, uleiurile și untura intră în mod direct sub incidența acestei reguli.

Cetățenii găsiți vinovați riscă o pedeapsă maximă de doi ani de închisoare, o amendă sau ambele, cu posibilitatea unor sancțiuni zilnice suplimentare dacă infracțiunea continuă și după condamnare. Și Scoția are o astfel de lege.

Deși urmăririle penale s-au concentrat mai mult pe companii, legea se aplică și persoanelor fizice, care sunt adesea nevoite să suporte facturi costisitoare atunci când apar blocaje la canalizarea de pe proprietățile lor.

Într-un sondaj realizat în 2023 s-a constatat că 27% dintre adulții din Marea Britanie au recunoscut că au turnat grăsimi în chiuveta din bucătărie, 22% le-au aruncat în scurgerile exterioare și 11% le-au aruncat în toaletă.

Sondajele mai vechi arată o imagine și mai dură. De exemplu, un sondaj realizat în 2019 dezvăluie că aproape jumătate dintre adulții din Marea Britanie au turnat ulei sau grăsime în chiuveta din bucătărie.

Urmăririle penale după înfundarea canalizărilor cauzate de grăsimi și uleiuri, deși încă relativ rare în cazul gospodăriilor, sunt din ce în ce mai frecvente în rândul întreprinderilor, mai arata Express.

În anul 2021, un pub din Henley-on-Thames a fost amendat cu peste 16.000 de lire sterline după ce proprietarul a recunoscut că a permis ca grăsimile de gătit să pătrundă în sistemul de canalizare.

Un caz mai recent, restaurantul „China Panda” din Fulham a fost obligat să plătească peste 13.000 de lire sterline în urma unor încălcări repetate a legii.

Cafe Saffron din Codsall a fost, de asemenea, condamnată și amendată cu aproape 5.500 de lire sterline pentru infracțiuni similare. În 2024, Thames Water a raportat că instanțele au impus peste 265.000 de lire sterline în amenzi și alte costuri pentru astfel de infracțiuni care au dus la blocarea canalizării, comise de mai multe întreprinderi alimentare, informează express.co.uk.