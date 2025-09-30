Regele Charles al III-lea a vizitat expoziția dedicată Reginei Maria la Londra

Regele Charles al III-lea a făcut o vizită la expoziția „Marie of Romania, Artist Queen”, găzduită la The King’s Foundation Garrison Chapel Gallery, un spațiu oferit cu generozitate de Fundația Majestății Sale. „Această expoziţie excepţională, găzduită de Fundaţia Majestăţii Sale Regele Charles al III-lea, reprezintă o celebrare a unei legături istorice profunde. Regina Maria a contribuit decisiv la recunoaşterea internaţională a României şi a consolidat relaţiile cu Marea Britanie”, a anunțat Laura Popescu, Ambasadoarea României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe pagina de Facebook.

Expoziția realizată de Institutul Cultural Român de la Londra comemorează 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, aducând în atenția publicului britanic o serie de acuarele florale de o sensibilitate aparte, create de suverană. Pentru prima dată, aceste lucrări sunt prezentate în Regatul Unit sub formă de printuri de înaltă calitate, oferind vizitatorilor șansa de a descoperi o latură mai puțin cunoscută a Reginei — cea a artistului care îmbina delicatețea estetică cu rafinamentul regal.

Selecția expusă creează un dialog vizual remarcabil cu operele din Transylvania Florilegium, un proiect artistic inițiat de Regele Charles al III-lea, dedicat patrimoniului natural și cultural al Transilvaniei. Alături de aceste lucrări, sunt prezentate și acuarele pictate chiar de Suveranul britanic, realizate în timpul vizitelor sale în România, ceea ce oferă o punte simbolică între două destine regale unite de dragostea pentru natură și artă.

Expoziția este curatoriată de dr. Shona Kallestrup de la University of St Andrews și de istoricul Sorin Mărgărit, care au reușit să evidențieze nu doar vocația artistică a Reginei Maria, ci și rolul său diplomatic și cultural într-o Europă aflată la începutul secolului XX.

„Astăzi, acest proiect artistic şi diplomatic reafirmă prietenia şi respectul reciproc dintre ţările noastre. Este o mândrie deosebită afecţiunea Majestăţii Sale Regele Charles al III-lea pentru România, precum şi sprijinul constant pentru conservarea biodivesităţii şi a patrimoniului cultural al ţării noastre”, a spus ES Laura Popescu, Ambasadoarea României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

„Vizita Majestăţii Sale Regele Charles al III-lea onorează România şi confirmă forţa legăturilor culturale şi istorice dintre cele două ţări. Regina Maria a fost o personalitate excepţională a Europei şi o punte între naţiuni. Suntem recunoscători că, prin acest proiect, moştenirea sa artistică şi diplomatică este celebrată în dialog cu opera şi iniţiativele culturale ale Majestăţii Sale”, a declarat Aura Woodward, director al Institutului Cultural Român de la Londra.

Publicul britanic poate vizita expoziția „Marie of Romania, Artist Queen” până la data de 12 octombrie 2025, perioadă în care vor avea loc și conferințe, proiecții și evenimente conexe dedicate moștenirii culturale a Reginei Maria. Evenimentul oferă o perspectivă amplă asupra personalității complexe a suveranei – artist, diplomat și vizionar –, punând în lumină contribuția sa la consolidarea imaginii României în Europa de început de secol XX.

Proiectul este o inițiativă comună a Institutului Cultural Român de la Londra și a University of St Andrews, realizată în colaborare cu Academia Română și The King’s Foundation, sub patronajul Majestății Sale Regele Charles al III-lea.

După încheierea expoziției din Londra, lucrările vor fi itinerate în România.