Rusia vrea să includă Franța și Regatul Unit în tratatul nuclear cu SUA

Discuțiile despre arme nucleare trebuie să înceapă mai întâi între Rusia și Statele Unite, dar în final și arsenalele Marii Britanii și Franței vor trebui incluse în negocieri, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Desigur, negocierile trebuie să fie începute la nivel bilateral. La urma urmei, Tratatul START este un document bilateral. Dar în viitor nu va fi posibil să ne abstragem de aceste arsenale. Mai ales pentru că aceste arsenale fac parte din problema generală a securității europene și a stabilității strategice”, a afirmat Peskov

Afirmația vine în contextul în care Moscova a propus recent Washingtonului să mențină, pentru un an, limitele prevăzute de tratatul New START privind armele strategice.

Peskov a subliniat că primul pas în orice discuție trebuie să fie unul bilateral, dat fiind că actualul tratat New START a fost conceput și semnat doar de Rusia și Statele Unite.

„În mod firesc, trebuie să începem discuțiile la nivel bilateral. New START este, la urma urmei, un document bilateral”, a declarat acesta agenției ruse TASS.

Oficialul rus a adăugat, însă, că în timp nu se poate ignora existența altor arsenale.

„Pe termen lung nu poți rămâne abstract în raport cu aceste arsenale. Cu atât mai mult cu cât ele fac parte din problema generală a securității europene și a stabilității strategice”, a afirmat Peskov.

Declarațiile vin după ce președintele Vladimir Putin a propus menținerea voluntară, pentru încă un an, a limitelor stabilite prin New START, chiar dacă Moscova și-a suspendat oficial participarea în 2023. Aceste limite privesc atât numărul de focoase, cât și mijloacele de livrare.

La Washington, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a apreciat inițiativa drept „destul de bună”, dar a precizat că decizia finală aparține președintelui american Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a declarat deja că își dorește deschiderea unor negocieri privind denuclearizarea nu doar cu Rusia, ci și cu China.

Tratatul New START, semnat în 2010 de Barack Obama și Dmitri Medvedev, limitează la 1.550 numărul de focoase nucleare desfășurate și la 700 numărul de rachete, submarine și bombardiere strategice.

Deși Rusia și SUA dețin de departe cele mai mari arsenale, Londra și Parisul, cu aproximativ 250–300 de focoase fiecare, nu au făcut niciodată parte din tratat.

Între timp, Ucraina continuă să facă presiuni asupra administrației Trump pentru sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, în urma invaziei ruse din februarie 2022.

Posibila extindere a negocierilor la Marea Britanie și Franța marchează o schimbare semnificativă în abordarea Kremlinului, sugerând că viitorul arhitecturii de securitate europene ar putea include și puterile nucleare occidentale din NATO.

În viziunea Moscovei, menținerea unor limite comune ar putea reduce riscul de escaladare și ar consolida ceea ce Peskov a numit „stabilitatea strategică”.

Analiștii subliniază însă că o astfel de discuție este dificilă, având în vedere relațiile tensionate dintre Rusia și NATO.

„Dacă Londra și Parisul ar accepta să intre la masa negocierilor, ar fi o premieră și ar putea schimba echilibrul în materie de control al armelor nucleare”, a explicat un expert european în securitate.

Deocamdată, propunerea Kremlinului are rolul de a menține deschis canalul de dialog cu Washingtonul și de a evita un vid de reglementare după expirarea tratatului.

În lipsa unui acord, ambele părți ar putea desfășura liber arsenale strategice, ceea ce ar alimenta o nouă cursă a înarmării la nivel global.