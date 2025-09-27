NATO, pregătită pentru retragerea parțială a forțelor SUA din Europa

NATO este pregătită pentru o eventuală repoziționare globală a forțelor militare americane, în sensul reducerii prezenței acestora în Europa, a declarat sâmbătă amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, la finalul unei reuniuni a acestui for în capitala letonă Riga, transmite agenția EFE.

„Pentru Statele Unite, NATO este importantă și nu vor lăsa NATO singură. Dar NATO este o alianță militară”, a subliniat Cavo Dragone, explicând că este legitim ca un aliat să-și reorienteze resursele în funcție de amenințările percepute.

„Să presupunem că există o amenințare dinspre regiunea Indo-Pacific. De acord. Vom asista la o retragere parțială a SUA din Europa, dar nu la o abandonare a NATO”, a adăugat amiralul italian.

Întrebat dacă a fost discutată la reuniune modificarea standardelor de răspuns la aeronave sau drone ostile, în special de origine rusă, Cavo Dragone a amintit că pentru protejarea flancului estic va fi lansată operațiunea „Santinela Estului”.

„Orice amenințare la adresa spațiului aerian, terestru sau maritim al NATO va primi un răspuns ferm și proporțional. Suntem pregătiți. Nu ar trebui să existe nicio îndoială”, a afirmat amiralul.

Operațiunea „Santinela Estului” vizează intensificarea patrulelor aeriene și a prezenței generale de-a lungul frontierei de est, ca reacție la incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian polonez și românesc și la încălcarea spațiului aerian eston de către trei avioane de vânătoare MiG-31 pe 19 septembrie. Cavo Dragone a descris aceste incidente drept „comportament imprudent” din partea Rusiei.

Generalul Kaspars Pudans, comandantul-șef al armatei letone, prezent la conferința de presă, a declarat că Letonia, similar Estoniei, este dispusă să găzduiască pe teritoriul său avioane NATO echipate cu arme nucleare.

El a explicat că această măsură ar transmite „un semnal de descurajare destul de credibil și va fi un semnal de securitate pentru societățile noastre”.