Moneda românească care costă o avere. Este mai scumpă ca o garsonieră

Moneda din România care costă cât o garsonieră este cea de 100 de lei din anul 1994. E considerată o piesă veche, rară și se vinde pe OLX cu 5.000 de euro, mai exact 25.000 de lei. Colecționarii din țara noastră sunt dipuși să plătească și mai mult pentru ea.

„Vând monedă de 100 lei din anul 1994! 24.840 lei”, scrie în anunțul postat de vânzător pe pagina OLX.

Și moneda de 10 lei a ajuns că coste o avere

Și moneda de 10 lei din 1989 a ajuns că coste o avere Multe monede mai vechi sunt considerate astăzi de colecție și pot să atingă un preț mare. Se estimează că piața colecționarilor de monede a valorat, în 2020, 11,5 miliarde de dolari. Şi este în creştere.

„De vânzare monedă de 10 lei, de la 1989. Pe o față scrie Romania 22 decembrie 1989, cu simbolul specific, iar pe cealaltă scrie 10 lei 1990. Arată cu mult peste cele pe care le găsiți pe OLX. Monedă de la un colecționar. Preț negociabil! Doresc să o vând deoarece am nevoie de bani, pentru o urgență în familie!”, este anunțul făcut de un român pe platforma online OLX.ro.

Moneda de 10 lei din 1989 se vinde la un preț de aproape două mii de lei. Vânzătorul cere 1.900 de lei pe ea, prețul fiind însă negociabil.

Încă o monedă valoroasă

O altă monedă căutată de colecționari este cea din anul 2002. Este vorba despre cea de „20 eurocent Grecia 2002 litera E în stea + Bonus. Vânzătorul cere peste 400 de euro pe ea.

„Vând monedă rară de colecție 20 de cenți Grecia an 2002 cu E în star. Este o monedă cu ușor defect de batere pe avers, deosebită, care se află în stare foarte bună de păstrare. Prețul este de 400 euro ușor discutabil cu predare personală în București. Nu cumpăr și nu fac schimb. Moneda de 10 cent Grecia an 2006 bonus”, scrie vânzătorul în anunțul de pe OLX.

Această monedă de 20 de Eurocenți din Grecia are în compoziție aur nordic. Tipul muchiei este netedă și dinţată, iar moneda are formă de Floare Spaniolă (Circulară crestată). Moneda are o greutate de 5,74 de grame, având un diametru de 22.25 mm și o grosime de 2.14 mm.