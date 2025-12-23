Cumnatul lui Tzancă Uraganu, extrădat în Irlanda. Ce acuzații i se aduc

Autoritățile române au reținut recent un bărbat dat în urmărire internațională de autoritățile din Irlanda pentru mai multe infracțiuni violente.

Este vorba despre Sorin Dobre, cunoscut în lumea interlopă sub porecla „Gărdiță”, cumnatul manelistului Tzancă Uraganu, care a fost încarcerat în Arestul Central și urmează să fie extrădat în Irlanda.

Potrivit surselor judiciare, Sorin Dobre, al cărui nume real este Sorin Olteanu, și-ar fi schimbat numele de familie înainte de a pleca în Irlanda.

Acolo, acesta ar fi fost implicat în diverse activități infracționale și ar fi intrat în conflict cu membri ai unui clan din Roșiori de Vede, potrivit surselor.

În acest context, sursele subliniază:

„Gărdiță și-a schimbat numele în Sorin Dobre înainte să plece în străinătate.”

Pe fondul tensiunilor, la jumătatea lunii august, Dobre s-a întors în România împreună cu fratele său, cu intenția de a-și regla conturile cu Octavian Stoica, cunoscut sub numele de Benone Al Capone, liderul grupării rivale.

Întâlnirea urma să aibă loc pe 18 august, în zona hotelului RIN din Sectorul 4 al Capitalei.

Surse apropiate anchetei au precizat că:

„Benone Al Capone le-ar fi ordonat oamenilor săi să-l înjunghie pe Gărdiță, însă atacatorii au reușit să-l rănească doar pe fratele acestuia, cunoscut ca ‘Prințu’.”

Incidentul din București are legătură cu mai multe fapte violente comise anterior în Irlanda.

La data de 1 decembrie, magistrații Curții Supreme din Irlanda au emis un mandat de arestare în lipsă pe numele lui Sorin Dobre.

Acesta este urmărit internațional pentru cinci infracțiuni violente, printre care agresiune cauzatoare de vătămări, agresiune care a provocat vătămări grave și tulburare gravă a ordinii publice.

Conform legislației române, aceste fapte ar fi încadrate, în principal, ca tentativă de omor.

Bărbatul a fost localizat și prins sâmbătă de polițiștii din Ilfov și prezentat Curții de Apel București, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, în vederea extrădării către autoritățile irlandeze.

Surse din anchetă au confirmat că Sorin Dobre este fratele Lambadei, partenera de viață a manelistului Andrei Velcu, cunoscut sub numele de scenă Tzancă Uraganu.

Deși Dobre a solicitat inițial arest la domiciliu sau control judiciar, cererea sa a fost respinsă ca inadmisibilă. Totodată, acesta și-a exprimat acordul pentru a fi extrădat în Irlanda.

Acest caz evidențiază modul în care autoritățile coordonează urmărirea internațională a persoanelor implicate în infracțiuni grave, precum și legăturile dintre incidentele comise în străinătate și confruntările care au loc ulterior pe teritoriul României.