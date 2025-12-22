Sărbătorește Crăciunul pe o insulă izolată fără Wi-Fi și fără televizor. Cum poți obține o rezervare

Într-o lume dominată de tehnologie, ideea unui Crăciun complet deconectat devine tot mai tentantă. Imaginați-vă sărbătorile pe propria insulă privată, fără internet, fără televizor și fără magazine și aglomerație. La prima vedere poate părea un lux, dar nu este chiar așa, deoarece există o proprietate pe o insulă care îți oferă „detoxifiere digitală” totală la un preț incredibil de mic, potrivit The Sun.

Crăciunul pe Insula Skye poate fi acum o experiență cu adevărat izolată, departe de agitația tehnologiei. Cabana Farului Eilean Sionnach, situată pe insulă privată oferă un refugiu perfect pentru relaxare totală.

Această ofertă exclusivă este valabilă între 19 și 22 decembrie, la prețul simbolic de 20,25 lire sterline. Proprietatea se află în Isleornsay, în Munții Scoției, și poate fi rezervată prin Booking.com, însă doar o singură persoană va reuși să asigure un sejur pentru patru persoane.

Anunțul oficial va fi publicat pe 5 decembrie, la o oră aleatorie, iar prima persoană care va încerca să facă rezervarea va câștiga călătoria.

Cabana spațioasă de pe Insula Skye include patru dormitoare elegante și oferă vederi impresionante spre Loch Hourn, Knoydart și a coastei, promițând o experiență de neuitat într-un mediu natural rat întâlnit.

Ferestrele generoase, care se întind de la podea până la tavan, permit ca lumina naturală să inunde camerele, iar livingul open space, cu o sobă tradițională pe lemne, transformă spațiul într-un refugiu călduros și primitor, perfect pentru momente festive, se arată în descriere.

Booking.com, sub conceptul „Hushed Hobbies”, a trecut și această locuință personalizată pentru călătoriile din 2026, care oferă oaspeților o experiență atent gândită: de la observarea păsărilor și culesul algelor marine, până la momente de contemplare, în care arta tăcerii devine principala atracție.

Ryan Pearson, manager regional pentru Marea Britanie și Irlanda al agenției online, a vorbit despre schimbarea preferințelor turiștilor: „Din ce în ce mai mulți turiști caută evadări liniștite, pline de sens, care le permit să se deconecteze și să se reconecteze cu ei înșiși”.

„În această perioadă a anului, mulți dintre noi ne simțim adesea copleșiți, dar există o adevărată bucurie în simplitate, în a reduce totul la elementele de bază și să lucrăm de la distanță într-un loc liniștit”, a adăugat Ryan Pearson.

Un sondaj recent realizat pe 2.000 de adulți care sărbătoresc Crăciunul arată că tot mai mulți își doresc să scape de agitația sezonului festiv. Astfel, aproape un sfert dintre respondenți (24%) ar vrea în secret să se retragă din haosul sărbătorilor și să se „deconecteze” complet.

Mai mult, 33% dintre participanți spun că ar alege o vacanță în natură pentru a se reconecta cu mediul înconjurător, în timp ce peste 20% (21%) recunosc că presiunea de a avea un Crăciun „perfect” îi face să prefere locuri unde se pot relaxa. Această tendință ar putea conduce la o creștere a celor care plănuiesc un Crăciun mai liniștit anul acesta, estimată la 19%.

Principalele avantaje menționate de respondenți includ timpul necesar pentru reîncărcare și relaxare (51%) și oportunitatea de a se deconecta de la tehnologie și rețelele sociale (24%). Cu toate acestea, 30% simt că nu pot lua o pauză de la agitație, pentru a nu-și dezamăgi familia sau prietenii, iar 22% se simt presați să respecte tradițiile și așteptările obișnuite, potrivit datelor oferite de OnePoll.com.

În ciuda presiunilor, majoritatea respondenților (55%) își imaginează un Crăciun „ideal” mai calm și mai relaxant decât de obicei, în timp ce doar 5% și-ar dori un sezon mai plin de viață și zgomotos.