Pădurea de basm cu „Podul Diavolului”, atracție turistică din Țara Galilor

Există un tărâm aparte cu o pădure aproape ireală unde se află „Podul Diavolului”. Aici, timpul pare să fi încetat să mai curgă, iar atmosfera încărcată de aroma pământului umed și a mușchiului verde te trimit cu gândul la un basm. Printre trunchiurile seculare, aburii dimineții se strecoară ca niște siluete eterice, dând locului o frumusețe strani învăluită în mister.

Valea Rheidol din Ceredigion, Țara Galilor, continuă să se afle în topul preferințelor turiștilor dornici de experiențe memorabile. Traseul feroviar Vale of Rheidol, devenit deja un reper internațional, este adesea menționat printre cele mai spectaculoase destinații de pe glob.

Specialiștii în turism de la Ski Vertigo o descriu ca pe „un colț de lume cu adevărat fermecător, unde cascadele par să sclipească sub lumină, pădurea murmură necontenit, iar trenurile cu aburi înaintează prin ceața dimineții ca într-o poveste”.

Valea Rheidol se întinde spre est din Aberystwyth, urmând cursul râului Rheidol pe cei aproximativ 30 de kilometri care leagă lacul de acumulare Nant-y-Moch de țărmul mării. Pe măsură ce înaintarea devine tot mai adâncă în vale, liniștea se instalează treptat, spartă doar de vuietul apei în cădere, de foșnetul frunzelor și de trilurile îndepărtate ale păsărilor.

În porțiunile unde coroanele copacilor sunt mai mici, razele soarelui pătrund cu greu, proiectând pe stâncile îmbrăcate în mușchi o strălucire verzuie, aproape ireală. Atmosfera este răcoroasă și umedă, iar pașii răsună discret, de parcă pădurea însăși ar fi atentă la fiecare mișcare.

În preajma „Podului Diavolului”, pădurile par desprinse din scene de film. Trunchiurile masive ale stejarilor se arcuiesc peste potecile umbrite, iar firicele de apă alunecă tăcute pe pantele abrupte, desenând linii de lumină printre mușchi și rădăcini.

Printre desișuri, cascadele apar pe neașteptate, ca niște perdele fluide ce se risipesc în scântei argintii. Dacă te oprești o clipă, ai impresia că pădurea își dezvăluie propriile taine: un foșnet abia auzit, o șoaptă purtată de vânt sau trosnetul discret al unui pod vechi ascuns în ceață.

Prin această lume sălbatică trece calea ferată „Vale of Rheidol”, un tren cu aburi care păstrează farmecul începutului de secol XX. Locomotiva înaintează încet, cu un ritm aproape hipnotic, lăsând în urmă nori albi ce se ridică printre coroanele copacilor. Localnicii jură că îi recunosc fluierul mult înainte de a apărea.

Traseul său, deschis încă din epoca edwardiană (care s-a întins pe timpul domniei regelui Eduard al VII-lea din 1901 până în 1910), leagă Aberffrwd de cascadele Rheidol și de Rhiwfron, pentru a se opri în final la Podul Diavolului. Este mai mult decât o călătorie cu trenul, e o întoarcere în timp, printr-o vale care încă își păstrează magia neatinsă.

Aici, trei construcții se suprapun una peste alta, fiecare ridicată în epoci diferite. Tradițiile locului spun că primul pod ar fi fost opera Diavolului însuși, întrucât oamenii considerau defileul mult prea abrupt pentru a putea fi trecut. Se făcuse o înțelegere: sufletul primei ființe care îl va traversa urma să-i aparțină.

Doar că localnicii au găsit o cale de a întoarce pactul în favoarea lor. Au trimis un câine să treacă primul, reușind astfel să-și salveze comunitatea. Se mai spune că, atunci când vântul străbate podul la ceas de seară, se poate auzi un sunet ce amintește de un mârâit distant.

Priveliștea de pe pod este spectaculoasă. Sub picioarele vizitatorilor se deschide Cascada Podului Diavolului, în timp ce apele râului Mynach se prăvălesc aproape 90 metri în hăul îngust. Aerul e rece și umed, iar uneori se formează un curcubeu pal, suspendat deasupra apei care se zbate printre stânci. Călătorii povestesc că în ceața ridicată se pot distinge chipuri efemere, conturate doar pentru o clipă.

Întreaga zonă este brăzdată de trasee de drumeție ce pătrund tot mai profund în vale. Unele sunt accesibile oricui, altele devin alunecoase și solicitante după ploi. Potecile trec pe lângă bazine ascunse, cascade mai mici și ziduri vechi acoperite de iederă. Primăvara, pădurea explodează în flori sălbatice, iar toamna transformă peisajul într-o mare aurie, luminată de nuanțe calde.

Valea Rheidol este adesea descrisă de specialiștii în turism ca un spațiu aproape animat, o pădure care pare să-și murmure propriile povești și unde fiecare potecă deschide un capitol nou.

Călătoria cu trenul cu aburi rămâne, potrivit acestora, cea mai spectaculoasă modalitate de a descoperi peisajul: garnitura se strecoară printre coline aburinde și traversează viaducte vechi, oferind impresia unei incursiuni într-un timp suspendat.

Pentru o experiență completă, se recomandă plecarea din Aberystwyth către Devil's Bridge, urmată de explorarea traseelor împădurite și a celebrelor cascade, înainte de întoarcere. Cele mai inspirate momente pentru vizitare sunt diminețile liniștite sau serile târzii, când lumina se filtrează blând printre arbori, iar atmosfera capătă un aer ireal.

Fie că te conduc aici legendele, drumețiile sau spectacolul naturii, Valea Rheidol îți va rămâne în gând mult după plecare. Nu e doar o pădure, ci un basm trăit pe viu, potrivit Express.