Generalul Mugurel Florescu, primul șef al Procuraturilor Militare după Revoluția din 1989, a murit luni seară, la vârsta de 78 de ani, la Spitalul Militar din București. Fostul magistrat militar, care a participat la procesul soților Ceaușescu și a fost cercetat în dosarul Mineriadei din iunie 1990, a suferit un infarct. Înmormântarea este programată joi, 5 noiembrie, în Capitală.

Ceremonia de înmormântare va avea loc joi, 5 noiembrie, de la ora 11:00, la Cimitirul Ghencea Militar 1 din București.

Ștefan Mugurel-Cristian Florescu s-a născut la 28 ianuarie 1948 și a ocupat mai multe funcții în structurile judiciare militare după căderea regimului comunist. Parcursul său profesional a fost legat de evenimentele din decembrie 1989, dar și de investigațiile privind Mineriada din iunie 1990.

În timpul Revoluției, Florescu avea gradul de maior. La 25 decembrie 1989, a participat la procesul lui Nicolae și Elena Ceaușescu, desfășurat la Târgoviște. Cei doi au primit condamnări la moarte și au fost executați în aceeași zi.

Prezența sa la procesul fostului cuplu prezidențial este consemnată într-un material publicat de Radio Europa Liberă, care prezintă și activitatea desfășurată ulterior de Mugurel Florescu în sistemul judiciar.

În primii ani de după înlăturarea regimului comunist, Mugurel Florescu a fost consilier pentru probleme de justiție în cabinetul lui Gelu Voican Voiculescu.

În aprilie 1990, a fost numit la conducerea Direcției Procuraturilor Militare, funcție pe care a deținut-o până în aprilie 1993. Mandatul său a coincis cu reorganizarea instituțiilor statului și cu desfășurarea investigațiilor referitoare la Revoluția din decembrie 1989 și la evenimentele care au urmat.

În această perioadă, Florescu a avut atribuții de conducere în structurile de procuratură militară, activitatea sa fiind ulterior asociată și cu anchetele privind violențele din iunie 1990. Avansarea sa în grad este consemnată în documentele oficiale. Prin Decretul nr. 355 din 23 aprilie 2002, Ștefan Mugurel-Cristian Florescu a fost înaintat la gradul de general-maior, cu aplicare de la 5 aprilie 2002.

Actul a fost semnat de fostul președinte Ion Iliescu și contrasemnat de prim-ministrul de atunci, Adrian Năstase.

Un alt episod din activitatea sa publică a fost legat de ancheta privind Mineriada din 13-15 iunie 1990, desfășurată după manifestațiile anticomuniste din Piața Universității.

În acele zile, intervențiile forțelor de ordine și sosirea minerilor în București au fost însoțite de violențe, rețineri și atacuri asupra sediilor unor instituții, partide politice și publicații. Patru persoane au murit prin împușcare, iar numărul răniților a depășit o mie.

Printre clădirile devastate în timpul evenimentelor s-au numărat și sedii ale unor publicații independente.

În octombrie 2015, Mugurel Florescu, aflat atunci în rezervă, a fost chemat la Parchetul General în cadrul cercetărilor privind Mineriada. La ieșirea de la audieri, fostul șef al Direcției Procuraturilor Militare a declarat că regretă evenimentele din iunie 1990, dar a respins orice implicare personală în violențele produse în București.

Acesta a afirmat că s-a prezentat în fața procurorilor pentru a afla care sunt acuzațiile formulate împotriva sa. Doi ani mai târziu, în 2017, procurorii militari au trimis în judecată mai mulți foști oficiali ai statului în dosarul Mineriadei, inclusiv pe Mugurel Cristian Florescu.

În documentele anchetei, acesta figura drept fost adjunct al procurorului general și fost conducător al Direcției Procuraturilor Militare. Persoanele vizate de rechizitoriu erau acuzate de infracțiuni contra umanității, în legătură cu intervențiile împotriva manifestanților din Piața Universității.

Trimiterea în judecată nu a echivalat însă cu stabilirea vinovăției. În anul 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis restituirea dosarului către Parchet, pentru refacerea anchetei, după identificarea unor nereguli de legalitate referitoare la rechizitoriu și la anumite acte de urmărire penală.

Mugurel Florescu a condus Direcția Procuraturilor Militare între aprilie 1990 și aprilie 1993, după ce participase la procesul soților Ceaușescu și lucrase în cabinetul lui Gelu Voican Voiculescu.

Ulterior, a fost implicat în cercetările judiciare referitoare la evenimentele din iunie 1990, dosar în care a fost trimis în judecată alături de alți foști reprezentanți ai autorităților.

Generalul a murit la vârsta de 78 de ani, în urma unui infarct. Potrivit informațiilor obținute de Oficiul de Știri, trupul său este depus la capela Cimitirului Militar, iar înmormântarea va avea loc joi, 5 noiembrie, de la ora 11:00, la Ghencea Militar 1.