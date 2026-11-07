Actorul și comediantul britanic Russell Brand, în vârstă de 51 de ani, ar putea fi vizat de noi anchete pentru agresiuni sexuale, după ce poliția din Londra a primit informații despre alte posibile victime. Potrivit unor surse citate de The Guardian, numărul femeilor care ar fi fost agresate, în afara cazurilor deja judecate, ar putea ajunge la cel puțin zece. Informațiile apar după ce Brand a fost găsit vinovat de viol și de agresarea sexuală a trei femei.

Russell Brand urmează să își afle luni pedeapsa în procesul în care a fost condamnat pentru viol și agresiuni sexuale. Între timp, anchetatorii britanici examinează informații privind alte presupuse fapte, care nu au făcut obiectul dosarului soluționat joi.

Surse apropiate investigației au declarat pentru The Guardian că numărul potențialelor victime ar putea fi de ordinul zecilor. Deocamdată, aceste informații nu reprezintă acuzații demonstrate în instanță.

Comisarul Poliției Metropolitane din Londra, Sir Mark Rowley, a declarat că autoritățile se așteaptă ca și alte femei să depună plângeri împotriva lui Russell Brand, în urma verdictului pronunțat joi. Poliția a confirmat că investighează deja două noi acuzații de viol, formulate de femei care au decis să sesizeze autoritățile.

Cazurile au fost înaintate procurorilor specializați în infracțiuni sexuale, iar anchetatorii continuă să discute cu aceștia despre probele disponibile.

Într-o intervenție la LBC Radio, Mark Rowley a afirmat că nu poate anticipa câte plângeri suplimentare ar putea apărea. El a explicat că, în dosarele care implică persoane cunoscute publicului, condamnarea unui suspect poate încuraja și alte persoane să relateze presupusele agresiuni.

Echipa de detectivi care s-a ocupat de ancheta inițială urmează să înceapă săptămâna viitoare analizarea noilor informații și sesizări. Potrivit surselor citate de publicația britanică, cel puțin zece alte femei ar putea fi implicate în presupusele incidente. Numărul rămâne însă o estimare, iar eventualele noi acuzații trebuie verificate de anchetatori.

Verdictul pronunțat joi privește infracțiuni comise între 1999 și 2009, într-o perioadă în care Russell Brand devenea tot mai cunoscut în industria britanică de divertisment.

Jurații l-au găsit vinovat de violarea unei tinere admiratoare în 2009, într-o locuință de lux din Londra. Conform probelor prezentate în instanță, actorul a continuat agresiunea, deși femeia îi ceruse să se oprească.

Brand a fost condamnat și pentru agresarea sexuală a altor trei femei. Incidentele s-au petrecut separat, într-un post de radio, într-un studio de înregistrări și într-un bar.

În același proces, comediantul a fost achitat de două acuzații de viol și de una privind tentativa de agresiune indecentă.

Instanța urmează să stabilească luni pedeapsa, iar înaintea pronunțării hotărârii, victimele vor putea prezenta declarații despre efectele agresiunilor asupra vieții lor.

Procesul lui Russell Brand a determinat autoritățile britanice să reexamineze modul în care sunt abordate comportamentele victimelor în cauzele privind infracțiunile sexuale. În timpul audierilor, avocatul apărării le-a întrebat pe unele dintre femei de ce nu au țipat atunci când au fost agresate. Întrebările au provocat controverse privind stereotipurile despre reacțiile persoanelor care trec prin asemenea experiențe.

Guvernul a anunțat că va analiza propunerile formulate de comisarul pentru drepturile victimelor, Claire Waxman. Acestea vizează introducerea unei obligații legale pentru judecători de a explica juraților de ce anumite prejudecăți despre viol sunt greșite. Ministerul Justiției a transmis că judecătorii pot oferi deja asemenea explicații, însă vor fi examinate și alte măsuri pentru protejarea victimelor.

Siobhan Blake, reprezentantă a Parchetului Coroanei pentru dosarele de viol și infracțiuni sexuale grave, a afirmat că victimele pot reacționa diferit în timpul unei agresiuni. Aceasta a explicat că lipsa rezistenței fizice sau raportarea cu întârziere a unei infracțiuni nu trebuie considerate argumente împotriva credibilității persoanelor agresate.

Premierul britanic Andy Burnham a condamnat infracțiunile pentru care Russell Brand a fost găsit vinovat și a apreciat decizia femeilor de a depune mărturie. Șeful guvernului le-a mulțumit și jurnaliștilor implicați în documentarea acuzațiilor, precum și celor care au sprijinit persoanele afectate. Întrebat despre un mesaj de susținere transmis actorului în 2014, Burnham a afirmat că la acel moment nu cunoștea amploarea faptelor comise de acesta.

Executivul britanic și-a reiterat obiectivul de a reduce la jumătate violența împotriva femeilor și fetelor. Comedianta Katherine Ryan, care avertizase anterior asupra existenței unui presupus agresor în industria divertismentului, a vorbit despre sentimentele contradictorii provocate de verdict. Aceasta a afirmat că resimte atât ușurare, cât și tristețe pentru suferința femeilor agresate.

Prezentatorul și aventurierul Bear Grylls, care l-a botezat pe Russell Brand după convertirea acestuia la creștinism în 2024, a susținut importanța actului de justiție și și-a exprimat solidaritatea cu victimele.

Russell Brand, cunoscut pentru rolurile sale în producții de la Hollywood și pentru activitatea ulterioară în mediul online, riscă o pedeapsă de mai mulți ani de închisoare. În funcție de concluziile anchetelor aflate în desfășurare, actorul ar putea fi vizat și de alte proceduri judiciare.