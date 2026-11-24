Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că Spitalul Orășenesc din Vișeu de Sus este, în opinia sa, cel mai performant spital orășenesc din România. Oficialul a vizitat unitatea medicală în weekend și a vorbit cu mai mulți medici despre condițiile de lucru, dotări și nevoile spitalului.

Potrivit ministrului, unitatea medicală a fost modernizată și dispune de echipamente pe care le-a descris ca fiind de ultimă generație, precum și de personalul necesar desfășurării activității medicale. Mulți români i-au transmis mesaje nu tocmai prietenoase: „Postați niște fotografii și din jegurile de spitale pe care le avem, căci sunt destule!”

În timpul vizitei, Alexandru Rogobete a discutat cu medici tineri, inclusiv cu unii care au lucrat în străinătate și au revenit ulterior în România. Ministrul a spus că i-a întrebat ce le lipsește și ce îmbunătățiri și-ar dori în continuare.

În mesajul publicat după vizită, Rogobete a spus că a întâlnit medici interesați de perfecționare și de dezvoltarea activității medicale.

Rogobete a făcut referire și la investițiile realizate la spital cu sprijinul Ministerului Sănătății, despre care a spus că au contribuit la modernizarea unității. El a atribuit însă rezultatele și implicării personalului medical și administrativ.

Alexandru Rogobete a transmis că revine la Vișeu de Sus atunci când are nevoie de energie și a folosit expresia „omul sfințește locul” pentru a descrie implicarea celor care lucrează în spital.

„Am vizitat în weekend Spitalul Orășenesc din Vișeu de Sus, din punctul meu de vedere este cel mai performant spital orășenesc din România.

Un spital bine organizat, modernizat, dotat cu echipamente de ultimă generație și cu resursa umană necesară pentru desfășurarea actului medical în condiții optime.

Am stat de vorbă cu medici tineri, inclusiv cu medici care au profesat în străinătate și au ales să se întoarcă în România. I-am întrebat ce le lipsește și ce și-ar dori în continuare”, a scris ministrul.

Oficialul a mai spus că investițiile realizate cu sprijinul Ministerului Sănătății nu sunt singurul element care contribuie la activitatea spitalului, menționând rolul echipei manageriale și al personalului medical.

La finalul mesajului, Rogobete a mulțumit angajaților pentru primire și a susținut că exemplul unității din Vișeu de Sus arată că performanța unui spital nu depinde de dimensiunea localității în care funcționează.

Mesajul ministrului a generat numeroase comentarii pe pagina sa de Facebook. Mai mulți utilizatori au ridicat probleme legate de lipsa personalului medical, condițiile din spitalele de stat și modul în care sunt gestionate unele unități medicale.

Marius SN:

„În afară de plimbări, pentru medici, pentru asistenți, pentru salarii ce faceți? Sau e doar PR? Când va fi destul personal în spitale?

Când veți reduce gărzile de la 24 la 12 ore?

Când se vor folosi aparatele CT și RMN care zac nefolosite în multe spitale de stat orășenești?

De ce lipsesc hârtia igienică și săpunul în multe spitale?

Sau vă interesează doar să pară că e mai bine pentru pacienți?”

„În spitalele de stat nu sunt dozatoare de apă pe holuri, vin pacienți cu apă cumpărată... de acasă. Hârtie igienică, săpun la toalete... Sigur, bani sunt luați, dar ele nu există în spitale...”

„Postați niște fotografii și din jegurile de spitale pe care le avem, căci sunt destule! De exemplu, Sp. MÂRZESCU BRAȘOV. Vă așteptăm!”

Organizația SOS Siret:

„Vai, dar nu ați fost la Siret, domnule ministru! Să vedeți aici investiții, doctori care pleacă, doctori care stau terorizați în cabinete și speră să treacă ziua fără să dea ochii cu managerul care a moștenit spitalul. Clădiri construite și care doar consumă, fără să aibă vreo utilitate reală. Funcții împărțite pe loialitate. Doamne! Nu puteți rata așa ceva!”