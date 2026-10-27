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Papa Leon se va întâlni cu victime ale abuzurilor din Biserică în timpul vizitei în Uruguay, Argentina și Peru

Papa Leon se va întâlni cu victime ale abuzurilor din Biserică în timpul vizitei în Uruguay, Argentina și PeruPapa Leon / sursa foto: captură video
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Papa Leon al XIV-lea se va întâlni cu victime ale abuzurilor comise de membri ai clerului și de Biserică în timpul călătoriei apostolice în Uruguay, Argentina și Peru, preconizată pentru luna viitoare, între 6 și 17 noiembrie. Anunțul a fost făcut marți de biroul de presă al Vaticanului.

„Aceste întâlniri răspund dorinței papei de a-și exprima solidaritatea cu toți cei care au suferit și suferă încă din cauza acestei violențe, de a construi împreună cu ei parcursuri de vindecare accesibile oricui are nevoie și de a garanta că Biserica este un loc sigur și sănătos din punct de vedere spiritual, care trăiește și comunică Evanghelia”, se arată în comunicatul Sfântului Scaun.

Vaticanul nu a precizat natura abuzurilor și nici unde și cu cine vor avea loc aceste întâlniri în timpul călătoriei papei în America de Sud.

Papa Leon

Papa Leon. Sursa foto: Instagram

Despăgubiri pentru victimele unei mișcări catolice din Peru

În aprilie, Sfântul Scaun a comunicat intenția de a acorda despăgubiri victimelor unei mișcări catolice din Peru, desființată anul trecut, în urma unor dezvăluiri privind violențe sexuale, fizice și psihologice sistematice, comise de unii dintre responsabili.

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Predecesorul lui Leon al XIV-lea, papa Francisc, a dispus dizolvarea organizației ultraconservatoare „Sodalitium Christianae Vitae” (SCV) cu o săptămână înainte de moartea sa, în 2025, în urma unei anchete a Vaticanului care a durat șapte ani.

Întâlniri cu victime în Franța și Spania

Luna trecută, în Franța, Leon al XIV-lea s-a întâlnit cu mai multe victime ale violențelor sexuale comise de membri ai clerului. Cu acel prilej, el a recunoscut că există organizații în sânul Bisericii Catolice care „câteodată au comis abuzuri într-o manieră sistematică”.

În iunie, cu prilejul unei vizite în Spania, unde s-a întâlnit de asemenea cu victime ale violențelor sexuale, Leon al XIV-lea a promis „eforturi suplimentare” și „un răspuns mai eficace” în cazul violențelor din interiorul Bisericii.

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