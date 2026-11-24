Cinci persoane cu vârste cuprinse între 26 și 53 de ani au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT în ancheta deschisă după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi, a publicat în mediul online imagini trucate în care apăreau Victor Ponta, Florian Coldea și Nicușor Dan. Anchetatorii susțin că inculpații au determinat-o pe aceasta să distribuie fotografiile pe o rețea de socializare fără să știe că sunt contrafăcute, acțiune prin care a fost pusă în pericol securitatea națională, prin încercarea de a influența opțiunile de vot ale cetățenilor.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a celor cinci inculpați, în vârstă de 26, 29, 30, 52 și 53 de ani. Aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și participație improprie, în forma instigării, la comunicare de informații false.

”Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, începând cu luna martie 2025, inculpaţii au constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul de a realiza, cu ajutorul unor actori (deghizaţi), un material video cu privire la o presupusă întâlnire conspirată dintre doi candidaţi la preşedinţia României şi un general în rezervă. Ulterior, după realizarea materialului video, cunoscând caracterul fals al acestuia, inculpaţii au determinat o altă persoană, implicată în procesul electoral, să posteze, la data de 01.05.2025, cinci fotografii prelucrate din respectivul material video, fără ca aceasta să cunoască caracterul fals al acestora, pe o reţea de socializare, punând în pericol securitatea naţională, prin influenţarea votului alegătorilor, având în vedere prezentarea către publicul larg, cu puţin timp înaintea primului tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale din luna mai 2025, a unei situaţii necorespunzătoare realităţii cu privire la doi candidaţi la alegerile prezidenţiale”, au stabilit procurorii DIICOT.

Conform datelor din anchetă, pe parcursul lunii aprilie 2025, membrii grupării au finanțat și produs înregistrarea video. Acționând pe paliere diferite, sub coordonarea inculpatului de 53 de ani, aceștia au închiriat o locație pentru filmări și au angajat personal specializat, printre care actori, un costumier și un machior. Ulterior, au montat materialul, au extras cadre foto și le-au editat.

”De asemenea, aceştia au făcut eforturi financiare şi logistice pentru ca materialul finit să fie cât mai real posibil, actorii fiind machiaţi în mod profesionist, astfel încât să semene cât mai bine cu persoanele reale, au fost folosite acelaşi tip de autoturisme utilizate de persoanele reale, filmarea a fost realizată pe timp de noapte, de la distanţă, cu lumină redusă, iar ulterior editată, prin aplicarea unor imagini ale feţelor persoanelor reale. Din actele de urmărire penală a rezultat că inculpaţii au dorit să obţină un material care să fie credibil, suficient de bine realizat pentru a convinge martora să posteze imaginile ce i-au parvenit prin poşta electronică şi totodată, ca prin distribuirea acestuia să influenţeze votul alegătorilor”, au precizat anchetatorii.

Dosarul urmează să fie judecat de magistrații de la Curtea de Apel București, instanță căreia i-a fost înaintată cauza spre competentă soluționare.

Controversa a izbucnit în spațiul public pe data de 1 mai 2025, cu doar trei zile înainte de desfășurarea primului tur al alegerilor prezidențiale. La momentul respectiv, Elena Lasconi a postat pe pagina sa de Facebook patru fotografii, afirmând că acestea ar surprinde o întrevedere secretă din decembrie 2024 între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.

Imediat după apariția imaginilor, atât Nicușor Dan, cât și Victor Ponta au formulat plângeri penale. Nicușor Dan a respins autenticitatea cadrelor, catalogându-le drept un fals grosolan. De cealaltă parte, Victor Ponta, care candida ca independent la prezidențiale, a publicat o înregistrare video în care jura cu mâna pe Biblie că nu s-a întâlnit niciodată cu Florian Coldea.