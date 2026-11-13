Lionel Messi este finalist pentru Premiul Landon Donovan, acordat celui mai valoros jucător din Major League Soccer (MLS), și are șansa de a obține al treilea titlu consecutiv de MVP.

Liga nord-americană a anunțat joi nominalizările pentru opt categorii de premii individuale, iar starul lui Inter Miami se numără printre cei cinci jucători aflați în cursa pentru cea mai importantă distincție individuală a sezonului.

Messi pornește cu prima șansă după un nou sezon foarte bun, în care a înscris 26 de goluri și a oferit 17 pase decisive în campionatul regulat. Principalul său obiectiv este să-și păstreze trofeul câștigat în ultimele două sezoane.

Printre nominalizații din acest an se află și Cavan Sullivan, în vârstă de numai 17 ani, care a avut un sezon remarcabil la Philadelphia Union, relatează Reuters.

Atacantul argentinian a încheiat sezonul regulat cu 26 de goluri, cel mai bun bilanț din MLS. La capitolul pase decisive, Messi a acumulat 17, rezultat care l-a plasat pe locul al doilea în clasamentul competiției.

Performanțele sale pentru Inter Miami îl mențin în centrul atenției fotbalului nord-american. Dacă va câștiga din nou Premiul Landon Donovan, Messi va ajunge la trei trofee consecutive de MVP, după distincțiile obținute în precedentele două ediții.

Ceilalți patru finaliști sunt Evander, de la FC Cincinnati, Guilherme, de la Houston Dynamo, Hany Mukhtar, de la Nashville SC, și Cavan Sullivan, de la Philadelphia Union.

Unul dintre numele care atrag atenția pe lista finaliștilor este Cavan Sullivan. Tânărul fotbalist de la Philadelphia Union a avut un sezon deosebit, cu nouă goluri și 14 pase decisive în 29 de partide, dintre care 21 începute ca titular.

Sullivan este finalist la categoria „Tânărul jucător al anului”, unde îi va avea drept contracandidați pe Julian Hall și Adri Mehmeti, ambii de la New York Red Bulls.

Nominalizarea sa reflectă evoluția avută în acest sezon și interesul tot mai mare pentru jucătorii tineri care reușesc să se impună în campionatul nord-american.

Nashville SC este clubul cu cei mai mulți reprezentanți pe listele pentru premiile individuale. Echipa a obținut Supporters' Shield, după un sezon regulat încheiat cu 23 de victorii, trei înfrângeri și opt remize, acumulând 77 de puncte.

Antrenorul B.J. Callaghan este finalist pentru premiul Sigi Schmid MLS Coach of the Year, alături de Yoann Damet, de la St. Louis City, și Jesper Sørensen, de la Vancouver Whitecaps.

Tot Nashville SC are trei jucători nominalizați pentru titlul de Fundașul anului: Andy Najar, Jeisson Palacios și Maxwell Woledzi.

Lista premiilor din acest sezon include și câteva nume cunoscute ale fotbalului internațional.

Antoine Griezmann, legitimat la Orlando City, se află printre finaliștii pentru titlul de Debutantul anului, categorie în care îi are drept contracandidați pe Guilherme, de la Houston Dynamo, și André Luiz, de la Sporting Kansas City.

Pentru premiul Portarul anului concurează Roman Bürki, de la St. Louis City, Brian Schwake, de la Nashville SC, și Matt Turner, de la New England Revolution.

La categoria Jucătorul anului la revenire au fost nominalizați Ryan Gauld, Nick Hagglund și Eduard Löwen.

Premiul pentru Personalitatea umanitară a anului îi are printre finaliști pe Paul Arriola, Andrew Farrell, Telasco Segovia, Mason Stajduhar și Brad Stuver.

Câștigătorii celor opt categorii vor fi anunțați pe parcursul meciurilor din playoff-urile MLS. Liga urmează să dezvăluie ulterior și echipa ideală a sezonului, MLS Best XI.

Suporterii au posibilitatea să voteze online pentru Golul anului și Parada anului, prin intermediul platformei oficiale a competiției. Potrivit MLS, votul se desfășoară până luni, 16 noiembrie.

Nominalizarea lui Messi deschide posibilitatea unei noi performanțe istorice pentru argentinian. Dacă va câștiga trofeul, va deveni primul fotbalist din istoria MLS care obține de trei ori consecutiv Premiul Landon Donovan pentru cel mai valoros jucător.