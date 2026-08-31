Organizatorii Balonului de Aur au anunțat luni că nominalizările pentru ediția din 2026 vor fi prezentate pe 8 septembrie, iar gala va avea loc pe 26 octombrie. Ceremonia se va desfășura pentru prima dată la Londra, după mai mulți ani în care evenimentul a fost organizat la Paris. Balonul de Aur 2026 este o ediție aniversară, fiind cea de-a 70-a din istoria premiilor.

Alegerea Londrei este legată de împlinirea a 70 de ani de la acordarea primului trofeu, câștigat în 1956 de englezul Stanley Matthews. Începând din 2019, gala Balonului de Aur s-a desfășurat la Théâtre du Châtelet din Paris, însă în 2026 ceremonia se mută în capitala Angliei.

Listele scurte pentru toate categoriile vor fi prezentate pe 8 septembrie. Pentru Balonul de Aur masculin vor fi nominalizați 30 de jucători, iar lista pentru trofeul feminin va cuprinde tot 30 de jucătoare.

În total, ediția din 2026 va include 12 categorii de premii. Pentru cel mai bun tânăr jucător masculin vor exista 10 nominalizați, iar pentru categoria feminină vor fi cinci jucătoare.

La premiile pentru cel mai bun portar vor fi 10 nominalizați la masculin și cinci la feminin. Tot cinci persoane vor intra pe lista pentru cea mai bună antrenoare, în timp ce la categoria antrenor masculin vor exista cinci nominalizați. Pentru cel mai bun atacant masculin vor fi selectați 10 jucători, iar la feminin cinci.

Listele pentru cel mai bun club masculin și cel mai bun club feminin vor cuprinde câte cinci echipe.

Câștigătorii sunt aleși prin votul unui juriu internațional format din jurnaliști specializați. Pentru premiile masculine, juriul include câte un reprezentant din fiecare dintre primele 100 de țări din clasamentul mondial FIFA.

La feminin sunt reprezentate primele 50 de națiuni din clasamentul FIFA. Fiecare jurnalist realizează un clasament cu 10 jucători dintre cei nominalizați.

Primul clasat primește 15 puncte, iar punctajul scade progresiv până la un punct pentru fotbalistul aflat pe poziția a zecea. Câștigătorul este desemnat în funcție de totalul punctelor acumulate. În procesul de vot sunt analizate performanțele individuale și decisive, rezultatele colective și trofeele câștigate, dar și fair-play-ul, atât pe teren, cât și în afara acestuia.

Balonul de Aur masculin din 2025 a fost câștigat de Ousmane Dembélé, după sezonul avut la Paris Saint-Germain. La feminin, trofeul i-a revenit Aitanei Bonmatí, de la FC Barcelona.

Printre ceilalți câștigători ai ediției precedente s-au numărat Lamine Yamal, desemnat cel mai bun tânăr jucător masculin, Gianluigi Donnarumma, cel mai bun portar, Luis Enrique, cel mai bun antrenor masculin, și Viktor Gyökeres, cel mai bun atacant masculin.

La feminin, premiile au revenit Victoriei López, lui Hannah Hampton, Sarinei Wiegman și Ewei Pajor.

Paris Saint-Germain și Arsenal au fost desemnate cluburile anului la masculin, respectiv feminin.