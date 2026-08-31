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Michel Platini cere demisia lui Gianni Infantino. Scandal la vârful FIFA după Cupa Mondială

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Michel Platini cere demisia lui Gianni Infantino. Scandal la vârful FIFA după Cupa Mondială
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Din cuprinsul articolului

Un nou scandal de proporții zdruncină lumea fotbalului internațional. Fostul președinte al UEFA și legenda fotbalului francez, Michel Platini, a lansat un atac dur la adresa actualului conducător al FIFA, Gianni Infantino. În cadrul unei intervenții recente în emisiunea Canal Football Club de pe Canal+, fostul mare internațional a susținut public că șeful forului mondial trebuie să părăsească funcția pe care o deține, conform news.ro.

Michel Platini cere demisia lui Gianni Infantino. Scandal la vârful FIFA după Cupa Mondială

Fostul internațional francez a subliniat că actualul președinte FIFA a eșuat în rolul său principal, acela de a proteja normele jocului de fotbal. Platini a oferit exemple concrete de decizii contestabile luate în timpul Cupei Mondiale din 2026, printre care introducerea pauzelor de hidratare sistematizate, extinderea pauzei de la jumătatea finalei la 30 de minute și anularea suspendării atacantului american Folarin Balogun după o intervenție a lui Donald Trump.

„Afacerile economice sunt una, dar cred că Infantino a dat greş pentru că el este garantul regulilor jocului şi nu le-a respectat. Pauzele publicitare nu sunt prevăzute în regulament, pauza de la jumătatea finalei de 30 de minute nu este prevăzută în regulament, iar cartonaşul roşu este cel mai grav. El este garantul regulilor, nu le respectă, trebuie să plece”, a declarat triplul câştigător al Balonului de Aur.

Revolta confederațiilor împotriva șefului FIFA

Tensiunile la vârful fotbalului au crescut considerabil după încheierea turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Valul de critici s-a intensificat în urma proiectului eșuat al lui Infantino de a deschide Cupa Mondială către investitori privați. În acest moment, UEFA, sprijinită de confederațiile din America de Nord și Caraibe, precum și din Asia, încearcă să determine demisia șefului FIFA înainte de congresul din martie 2027 din Maroc, unde acesta intenționează să candideze pentru un nou mandat.

Pe lângă presiunea politică, forul european pregătește o acțiune în instanță conform legislației elvețiene, acuzându-l pe Infantino de administrare necorespunzătoare, în timp ce caută un contracandidat puternic pentru alegerile viitoare.

Războiul dintre birocrați și instanțele de judecată

În viziunea lui Michel Platini, problemele actuale din structurile de conducere ale fotbalului nu se pot rezolva prin canalele sportive interne. El consideră că doar justiția ordinară poate schimba lucrurile la nivel înalt.

„Este un microcosmos de oameni care se consideră şefii fotbalului, în timp ce adevăraţii şefi ai fotbalului sunt Mbappé, Zidane, Maradona... Dar ei sunt nişte birocraţi, care ajung într-o anumită poziţie, se bucură de glorie şi bani şi apoi îşi pierd minţile. Problema nu se va rezolva prin intermediul instanţelor sportive şi el nu va cădea astfel. Cred că, dacă UEFA vrea să-l înlăture pe Infantino, va trebui să apeleze la justiţie”, a declarat Michel Platini.

Platini adaugă perspective critice despre personalitatea conducătorului FIFA, punctând că: „Am ştiut întotdeauna că îi plac foarte mult banii şi puterea”.

Gianni Infantino UEFA, mesaj legat de gestul lui Infantino Organizația a anunțat că episodul nu reflectă colaborarea cu reprezentantul FIFA. „Episodul recent a fost unul izolat şi nu reflectă colaborarea noastră actuală”, au afirmat cei din fruntea organizaţiei. În același mesaj, UEFA a subliniat că relația dintre Aleksander Ceferin, și Gianni Infantino este bazată pe „o comunicare sinceră și respect reciproc”. Totuși, în semn de protest față de întârzierea președintelui FIFA, Aleksander Ceferin și alți oficiali din fotbalul european au părăsit Congresul. Evenimentul a început cu o întârziere de peste două ore, iar acest detaliu a stârnit un val de nemulțumiri. Infantino și-a cerut scuze În discursul său de la tribună, Gianni Infantino și-a exprimat regretul pentru această situație. De asemenea, el a adus în prim plan discuțiile purtate în Arabia Saudită. „Evident, acolo au avut loc discuţii importante despre Cupa Mondială cu unii dintre liderii politici şi economici ai lumii şi am simţit că este de datoria mea să fiu acolo pentru a vă reprezenta pe toţi, pentru a reprezenta fotbalul”, a spus el. Gianni Infantino a menționat că întârzierea sa a fost legată de programul zborurilor. Qatar a găzduit Cupa Mondială din 2022, iar Arabia Saudită urmează să organizeze ediția din 2034. Cu toate acestea, UEFA a criticat schimbările de ultim moment, acuzând că acestea au fost făcute „pentru ceea ce pare a fi comoditatea unor interese politice private”. De asemenea, reprezentanții organizației europene au subliniat că aceste acțiuni nu aduc niciun beneficiu fotbalului. Poziția UEFA Tensiunile dintre Aleksander Ceferin și Gianni Infantino nu sunt noi. În ultimii ani, președintele UEFA s-a opus mai multor inițiative lansate de liderul FIFA. Una dintre acestea era legată de organizarea Cupei Mondiale la fiecare doi ani. Aleksander Ceferin a criticat propunerea de a extinde la 64 numărul echipelor participante la Cupa Mondială din 2030, inițiativă lansată pentru celebrarea centenarului competiției. El a menționat că această „idee proastă” nu ar trebui pusă în aplicare.

Gianni Infantino. Sursa foto: Wikipedia

Rădăcinile unui conflict vechi și bătălia din instanțe

Relația dintre cei doi oficiali are o istorie complexă. Michel Platini era considerat favorit la șefia FIFA înainte de a fi eliminat din cursă din cauza unor acuzații de escrocherie, dosar în care a fost achitat definitiv în Elveția în august 2025. Îndepărtarea sa din funcția de președinte UEFA a deschis calea pentru alegerea neașteptată a lui Gianni Infantino în februarie 2016.

Fostul căpitan al naționalei Franței clarifică modul în care Infantino a preluat puterea și motivele pentru care a decis să acționeze în instanță împotriva acestuia.

„Nu el m-a doborât, ci a profitat de situaţie. Dar acum, că se desfăşoară numeroase anchete împotriva lui în întreaga lume, circulă zvonuri conform cărora ar fi fost la curent cu anumite lucruri. Rămâne de văzut ce va urma”, a explicat Michel Platini, care a depus o plângere împotriva lui Gianni Infantino pentru denunţ calomnios şi trafic de influenţă.

Referitor la alegerea locului unde a formulat plângerea penală, fostul mare fotbalist a precizat simplu: „Am făcut-o în Franţa pentru că, în Elveţia, nu am prea multe şanse să câştig”.

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