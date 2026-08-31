Un nou scandal de proporții zdruncină lumea fotbalului internațional. Fostul președinte al UEFA și legenda fotbalului francez, Michel Platini, a lansat un atac dur la adresa actualului conducător al FIFA, Gianni Infantino. În cadrul unei intervenții recente în emisiunea Canal Football Club de pe Canal+, fostul mare internațional a susținut public că șeful forului mondial trebuie să părăsească funcția pe care o deține, conform news.ro.

Fostul internațional francez a subliniat că actualul președinte FIFA a eșuat în rolul său principal, acela de a proteja normele jocului de fotbal. Platini a oferit exemple concrete de decizii contestabile luate în timpul Cupei Mondiale din 2026, printre care introducerea pauzelor de hidratare sistematizate, extinderea pauzei de la jumătatea finalei la 30 de minute și anularea suspendării atacantului american Folarin Balogun după o intervenție a lui Donald Trump.

„Afacerile economice sunt una, dar cred că Infantino a dat greş pentru că el este garantul regulilor jocului şi nu le-a respectat. Pauzele publicitare nu sunt prevăzute în regulament, pauza de la jumătatea finalei de 30 de minute nu este prevăzută în regulament, iar cartonaşul roşu este cel mai grav. El este garantul regulilor, nu le respectă, trebuie să plece”, a declarat triplul câştigător al Balonului de Aur.

Tensiunile la vârful fotbalului au crescut considerabil după încheierea turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Valul de critici s-a intensificat în urma proiectului eșuat al lui Infantino de a deschide Cupa Mondială către investitori privați. În acest moment, UEFA, sprijinită de confederațiile din America de Nord și Caraibe, precum și din Asia, încearcă să determine demisia șefului FIFA înainte de congresul din martie 2027 din Maroc, unde acesta intenționează să candideze pentru un nou mandat.

Pe lângă presiunea politică, forul european pregătește o acțiune în instanță conform legislației elvețiene, acuzându-l pe Infantino de administrare necorespunzătoare, în timp ce caută un contracandidat puternic pentru alegerile viitoare.

În viziunea lui Michel Platini, problemele actuale din structurile de conducere ale fotbalului nu se pot rezolva prin canalele sportive interne. El consideră că doar justiția ordinară poate schimba lucrurile la nivel înalt.

„Este un microcosmos de oameni care se consideră şefii fotbalului, în timp ce adevăraţii şefi ai fotbalului sunt Mbappé, Zidane, Maradona... Dar ei sunt nişte birocraţi, care ajung într-o anumită poziţie, se bucură de glorie şi bani şi apoi îşi pierd minţile. Problema nu se va rezolva prin intermediul instanţelor sportive şi el nu va cădea astfel. Cred că, dacă UEFA vrea să-l înlăture pe Infantino, va trebui să apeleze la justiţie”, a declarat Michel Platini.

Platini adaugă perspective critice despre personalitatea conducătorului FIFA, punctând că: „Am ştiut întotdeauna că îi plac foarte mult banii şi puterea”.

Relația dintre cei doi oficiali are o istorie complexă. Michel Platini era considerat favorit la șefia FIFA înainte de a fi eliminat din cursă din cauza unor acuzații de escrocherie, dosar în care a fost achitat definitiv în Elveția în august 2025. Îndepărtarea sa din funcția de președinte UEFA a deschis calea pentru alegerea neașteptată a lui Gianni Infantino în februarie 2016.

Fostul căpitan al naționalei Franței clarifică modul în care Infantino a preluat puterea și motivele pentru care a decis să acționeze în instanță împotriva acestuia.

„Nu el m-a doborât, ci a profitat de situaţie. Dar acum, că se desfăşoară numeroase anchete împotriva lui în întreaga lume, circulă zvonuri conform cărora ar fi fost la curent cu anumite lucruri. Rămâne de văzut ce va urma”, a explicat Michel Platini, care a depus o plângere împotriva lui Gianni Infantino pentru denunţ calomnios şi trafic de influenţă.

Referitor la alegerea locului unde a formulat plângerea penală, fostul mare fotbalist a precizat simplu: „Am făcut-o în Franţa pentru că, în Elveţia, nu am prea multe şanse să câştig”.