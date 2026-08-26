Președintele Federației Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a lansat un atac fără precedent la adresa șefului FIFA, Gianni Infantino. Oficialul român a anunțat pierderea totală a încrederii în cel pe care îl susținea cândva și a conturat profilul viitorului lider al fotbalului mondial.

Tensiunile la vârful fotbalului internațional au atins un punct critic, iar poziția Federației Române de Fotbal este una fermă în privința viitoarelor alegeri. Burleanu a precizat că decizia de a nu-l mai sprijini pe actualul președinte FIFA este definitivă în contextul electoral din martie 2027.

„În momentul de faţă, atât eu personal, cât şi colegii din Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, putem spune că ne-am pierdut total încrederea în Gianni Infantino. Acest lucru înseamnă pur şi simplu că nu-l vom vota dacă nu se va retrage şi va candida pentru un nou mandat în martie 2027. Pot să vă spun mai mult decât atât, că a trecut aproape o lună de când suntem în această criză şi nici eu şi nici colegii mei din bordul FIFA nu am fost sunaţi pentru a ni se oferi explicaţii suplimentare, dar şi garanţii că o asemenea iniţiativă de privatizare a fotbalului nu va fi reluată în viitor.”

„Pentru toate aceste elemente, dar şi altele care au mai avut loc în această perioadă de timp, poziţia noastră este foarte clară din acest punct de vedere. Şi ce aş mai menţiona, un alt aspect iarăşi foarte important, este că Gianni Infantino a pierdut nu doar legitimitatea susţinerii primei confederaţii care a fost în spatele lui în 2016 din punct de vedere politic şi financiar, dar şi susţinerea delegaţiilor FIFA din alte confederaţii. Iar pe lângă aceste elemente asistăm astăzi inclusiv la o pierdere a susţinerii din partea comunităţii fotbalistice, reprezentate chiar de dumneavoastră, de mass media, de jucători, cluburi sau ligi profesioniste. De aceea cred că e un semnal de alarmă pe care ar trebui să-l înţeleagă”, a mai spus Burleanu.

Dezamăgirea președintelui FRF vine pe fondul unei îndepărtări treptate de la obiectivele inițiale stabilite la preluarea mandatului de către Infantino.

„Pentru mine personal, dezamăgirea este chiar mai puternică decât atât, fiindcă am crezut în el, în toate principiile şi valorile care au stat la baza relaţiei noastre. Am avut chiar, pot spun, aspiraţii comune şi am sperat într-adevăr, am crezut şi am sperat că va fi un agent al schimbării. Dar de la un an la altul am simţit practic că se îndepărtează din ce în ce mai mult de misiunea iniţială”, a adăugat el.

Unul dintre punctele de cotitură în această relație l-a reprezentat înlăturarea din funcție a lui Kevin Lamour, fost Chief Operating Officer al forului mondial, decizie considerată o greșeală tactică gravă.

„Consider că e o greşeală tactică pe care Gianni Infantino a făcut-o, care arată că mai degrabă intrăm într-o zonă de răzbunare şi că, de fapt, conduce FIFA într-un stil dictatorial, exact ceea ce, practic, cele trei confederaţii acuză în momentul de faţă FIFA. În acelaşi timp, în loc practic să identifice această breşă la nivel de bună guvernanţă pe care am descoperit-o cu toţii şi să ai o propunere de schimbare de guvernanţă, de cultură organizaţională, se pare că Gianni Infantino l-a împuternicit chiar pe unul dintre directorii FIFA să treacă deja la ameninţări către anumite asociaţii naţionale.

Lucru care, cu siguranţă, vom mai vorbi în săptămânile următoare. Deci cam aşa stau lucrurile şi cam de aceea poziţia noastră, fără echivoc aş putea spune, este foarte puternică. Cred că ceea ce contează pentru un preşedinte FIFA este în primul rând legitimitatea. Iar legitimitatea nu îţi este dată doar de o simplă majoritate la care ai putea să ai acces, ci această legitimitate îţi este dată totodată şi de vocea puternică pe care o are UEFA astăzi”, a explicat șeful FRF.

În viziunea președintelui FRF, soluția pentru redresarea FIFA și reinstaurarea echilibrului în fotbalul internațional vine din partea actualului lider al UEFA.

„Consider că Aleksander Ceferin ar avea cea mai înaltă legitimitate şi reputaţie de a conduce FIFA. Mai ales că dacă e să ne uităm la UEFA. Astăzi UEFA a reuşit să-şi crească substanţial veniturile, iar UEFA astăzi are venituri mult mai mari decât FIFA. Dar şi ca urmare a faptului că Aleksander Ceferin a reuşit să creeze o unitate la nivelul confederaţiei europene, care ne lipseşte la nivel internaţional astăzi şi vedeţi acest clivaj pe care îl avem”, a concluzionat Răzvan Burleanu.