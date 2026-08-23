Gianni Infantino, contestat din tot mai multe direcții. Șase federații cer reformarea FIFA

Federațiile de fotbal din Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia și Insulele Feroe au anunțat duminică, după o reuniune la Helsinki, că și-au pierdut încrederea în conducerea lui Gianni Infantino. Cele șase organizații cer reforme în guvernanța FIFA și susțin solicitările pentru o anchetă independentă privind propunerea de atragere a capitalului privat în competițiile organismului mondial.

„Cele şase federaţii nordice de fotbal şi-au pierdut încrederea în preşedintele FIFA şi sunt îngrijorate de guvernanţa organizaţiei şi de procesul decizional la cel mai înalt nivel”, au declarat acestea într-un comunicat.

Federațiile au anunțat și că se alătură poziției UEFA și susțin măsurile propuse de organizația europeană și de federațiile membre.

„Asociaţiile nordice de fotbal sunt unite alături de UEFA şi susţin măsurile pe care organizaţia şi asociaţiile naţionale membre le-au propus în comun. Ne aşteptăm ca FIFA să ofere garanţii ferme că guvernanţa organizaţiei sau competiţiile nu vor mai fi niciodată deschise proprietăţii private.”

Poziția vine după controversa provocată de propunerea ca investitori de capital privat să poată cumpăra participații în evenimente precum Cupa Mondială. Planul a fost abandonat după reacțiile negative apărute la nivel internațional.

Federația Daneză de Fotbal a anunțat vineri că intenționează să contribuie la găsirea unei alternative credibile la Gianni Infantino pentru alegerile programate anul viitor.

Președintele FIFA se află deja sub presiunea mai multor confederații.

UEFA, Confederația Asiatică de Fotbal și CONCACAF se numără printre organizațiile care îi cer demisia.

În cadrul marilor structuri regionale au existat și discuții despre posibilitatea unui vot de neîncredere împotriva șefului FIFA.

Federațiile nordice susțin și solicitarea pentru investigarea independentă a evenimentelor legate de proiectul FIFA Forward Enterprise.

„Susţinem, de asemenea, cererea formulată de AFC, CONCACAF şi UEFA ca să se iniţieze o anchetă externă complet independentă cu privire la evenimentele legate de propunerea FIFA Forward Enterprise”, au adăugat federaţiile nordice de fotbal.

Acestea solicită și o evaluare mai amplă a sistemului de conducere al FIFA.

„De asemenea, solicităm FIFA să iniţieze o revizuire cuprinzătoare şi independentă a cadrului său de guvernanţă pentru a stabili dacă acesta asigură independenţa, mecanismele de control şi echilibru, transparenţa şi responsabilitatea care au fost prevăzute atunci când FIFA şi-a adoptat programul de reformă în 2016.”

Gianni Infantino intenționează să candideze la alegerile de anul viitor pentru un al patrulea mandat, care l-ar menține la conducerea FIFA până în 2031.

În acest weekend, președintele FIFA se află în Republica Dominicană, unde s-a întâlnit cu oficiali ai Uniunii de Fotbal din Caraibe.