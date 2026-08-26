Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a aprobat în unanimitate o hotărâre menită să crească integritatea competiţiei din eşalonul secund. Noua reglementare vizează direct modul în care se va desfăşura lupta pentru accederea în primul eşalon valoric al fotbalului românesc.

Măsura aduce o schimbare importantă în structura competiţiei şi va intra în vigoare peste câteva sezoane, oferind cluburilor un răstimp necesar pentru a-şi reorganiza structurile juridice şi administrative.

Conform hotărârii adoptate de federaţie, formatul fazei superioare din Liga 2 va suferi modificări clare. Astfel, începând cu sezonul 2028-2029, în play-off-ul Ligii 2 vor avea drept de participare doar echipele de drept privat, cu excepţia cazului în care legislaţia în vigoare va suferi modificări, informează FRF.

Adoptarea acestei norme urmăreşte să elimine situaţiile anormale din ultimele sezoane, când în faza decisivă au evoluat formaţii care nu aveau posibilitatea legală de a trece în prima ligă.

Forumul naţional a explicat motivele din spatele acestei decizii imperative pentru credibilitatea campionatului. Măsura vine ca o necesitate de clarificare a statutului competiţional, având în vedere că un club de drept public nu se poate afilia la Liga Profesionistă de Fotbal şi, implicit, nu are drept de promovare în Superligă, precizează federaţia.

Principala problemă semnalată de reprezentanţii fotbalului românesc a fost impactul pe care participarea acestor grupări îl are asupra mizei sportive reale din meciurile decisive. Prezenţa unor echipe fără drept de promovare în faza care decide formaţiile care urcă în prima ligă sau merg la baraj poate genera suspiciuni şi confuzie cu privire la miza sportivă.

Pentru a nu afecta structura actuală şi pentru a permite structurilor sportive să facă paşii legali necesari către privatizare sau reorganizare, punerea în aplicare a regulii nu se va face de la anul. Decizia nu va fi implementată imediat din sezonul viitor, oferindu-se astfel timp suficient cluburilor să se adapteze la noile cerinţe.

Măsura s-a bucurat de un consens aproape total în rândul formaţiilor implicate direct în eşalonul secund. Propunerea a beneficiat de un sprijin masiv din partea echipelor din eşalon. Dintre cluburile din Liga 2, 15 au votat în favoarea acestei propuneri, un singur club s-a opus, iar restul s-au abţinut.