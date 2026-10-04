Atac dur la vârful Federației Române de Fotbal după startul slab al primei reprezentative în Liga Națiunilor. Fostul mare internațional Ionuț Lupescu, în vârstă de 57 de ani, a lansat critici vehemente la adresa președintelui FRF, Răzvan Burleanu (42 de ani). Lupescu, cel care a pierdut alegerile pentru șefia federației în trecut cu 78 de voturi contra celor 168 obținute de Burleanu, susține că vina pentru prăbușirea primei reprezentative nu aparține exclusiv selecționerului, ci provine din probleme structurale vechi de peste un deceniu.

Lupescu a analizat detaliat situația din fotbalul românesc, vorbind despre atitudinea conducerii, prestațiile jucătorilor și mandatul lui Gheorghe Hagi.

Fostul internațional a condamnat modul în care conducerea federației gestionează situația antrenorilor și a cerut demisii la vârful instituției, acuzând lipsa de cunoștințe de specialitate și lipsa de asumare.

„Produce momente de scârbă când vezi că nu sunt apreciați antrenorii așa cum trebuie. Trebuie să cunoști istoria fotbalului românesc, dar să mai vorbești despre ce se întâmplă pe teren? Poți să stai și 20 de ani într-o instituție, dacă nu cunoști, degeaba stai. Suntem o nație de lași, trădători, fricoși, probabil se va întâmpla ceva în Croația după 0-7 cu Anglia, s-a întâmplat în Italia după ratarea Mondialului, oamenii sunt responsabili. Aici, la noi, nu e vorba, pe ei îi interesează salariile, nu altceva. E clar că nu te pricepi și ar trebui să-ți dai demisia, dacă ai avut 7-8 selecționeri în ultimii 12 ani”, a declarat Ionuț Lupescu la Digi Sport Matinal.

Fostul mijlocaș al Generației de Aur a mărturisit că rezultatele slabe și declinul echipei naționale provoacă o durere profundă în rândul celor care au îmbrăcat tricoul primei reprezentative.

„Simțim o durere chiar dacă nu suntem implicați. Chiar mă doare, nu suntem implicați, dar ne dor aceste rezultate. Faptul că am ajuns de râsul lumii, chiar nu pot să înțeleg unde suntem. Pur și simplu nu cred că e fost jucător de la națională să nu-l doară când vede halul în care a ajuns naționala”, a adăugat fostul fotbalist.

În ceea ce îl privește pe Gheorghe Hagi, Lupescu a subliniat că acesta și-a asumat responsabilitatea rezultatelor, însă problema de fond a fotbalului autohton depășește numele celui aflat pe banca tehnică.

„Gică Hagi este prietenul nostru și și-a asumat toate aceste rezultate, a greșit și el. E foarte diferit postul de selecționer cu cel de antrenor, probabil acest lucru a avut un impact asupra jucătorilor, rezultatelor. El cred că are și o problemă puțină de comunicare cu media. Poate și jucătorii nu l-au înțeles. OK, și-a asumat, nu asta e problema.

Problema de fond a fotbalului românesc, nu s-a schimbat nimic de acum 10 ani, putem să-l punem și pe Mourinho, n-are ce să facă, nu s-a dezvoltat nimic. Nu știu de ce avem așteptări așa mari. Cred că Gică Hagi a crescut jucători până la un anumit nivel, a văzut că acum pe plan internațional problema se pune cu totul altfel, suntem foarte departe de ceea ce se întâmplă”, a precizat Lupescu.

Fostul internațional consideră că eșecurile de la lotul național sunt o consecință directă a nivelului scăzut din Superligă și a lipsei jucătorilor români de la cluburi de top din străinătate.

„Naționala a mai jucat în 10 oameni și nu a luat atâtea goluri. Acum nu mai contează antrenorul. Campionatul este slab, în cupele europene nu jucăm de ani de zile în Champions League, normal că ai o problemă și la echipa națională. Nici stranierii nu sunt la echipe bune, ce așteptări să ai atunci de la echipa națională? Probabil realitatea l-a lovit dur și pe Hagi, deși foarte mulți jucători sunt trecuți pe la el prin Academie și ar trebui să-l cunoască. Pe mine chiar mă doare, nu pot face nimic, dar chiar mă doare când văd halul în care a ajuns echipa națională”, a încheiat Ionuț Lupescu.