Federația Română de Fotbal a publicat regulamentul de acces și conduită pentru suporterii care vor asista sâmbătă, de la ora 21:45, la meciul România – Polonia, din Liga Națiunilor, programat pe Arena Națională. Porțile stadionului se vor deschide la ora 18:45, iar spectatorii sunt sfătuiți să ajungă din timp, în condițiile în care sunt anunțate restricții de circulație în zonă.

FRF avertizează că nerespectarea regulilor poate duce la evacuarea spectatorilor, aplicarea unei interdicții de acces pe stadioanele din România sau, după caz, la răspundere civilă, disciplinară, contravențională ori penală.

La intrare, suporterii trebuie să prezinte documentele de acces și să se supună controlului corporal sumar. Refuzul controlului atrage interzicerea accesului. Fiecare spectator trebuie să ocupe locul înscris pe bilet și să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine. Nu sunt permise bagajele care depășesc dimensiunile formatului A4.

Pe lista obiectelor interzise se află materialele pirotehnice, recipientele din sticlă sau plastic, armele, obiectele contondente, umbrelele, vuvuzelele, portavocile, stațiile de amplificare și dispozitivele laser. De asemenea, nu pot fi introduse aparate foto sau video profesionale și articole vestimentare care ascund identitatea. Bannerele și pancartele cu mesaje politice, obscene, discriminatorii sau provocatoare sunt, de asemenea, interzise.

FRF nu permite scandările rasiste, xenofobe, politice sau discriminatorii, amenințările, injuriile, gesturile obscene și manifestările violente. Fumatul, inclusiv utilizarea țigărilor electronice, este permis numai în zonele special amenajate. Spectatorii nu trebuie să staționeze pe scări sau pe căile de acces și evacuare.

Sunt permise drapelele României și Poloniei, pe suport flexibil de maximum un metru lungime și un centimetru diametru. Bannerele identitare ale grupurilor de suporteri pot avea cel mult doi metri pe 1,5 metri. Pentru dimensiuni mai mari este necesară aprobarea scrisă a organizatorilor.

Coregrafiile pregătite de galerii trebuie aprobate de FRF în cadrul ședinței de organizare. Arena Fanilor se deschide tot la ora 18:45, iar accesul se face pe baza biletului, exclusiv prin aplicația Bilete FRF.

Cei care au cumpărat bilete online trebuie să prezinte tichetul direct din aplicația Bilete FRF. Utilizatorii noi trebuie să își creeze un cont, să îl confirme prin e-mail și apoi să acceseze secțiunea „Biletele mele – Evenimente viitoare”. Biletele pot fi personalizate sau transmise prin e-mail persoanelor care vor veni separat. Și acestea trebuie să aibă cont în aplicație.

Copiii pot intra pe stadion numai cu bilet valid. Minorii sub 14 ani trebuie să fie însoțiți de un adult, care răspunde de supravegherea și comportamentul lor.

Call Center-ul FRF va funcționa în ziua meciului, între orele 12:00 și 21:45, la numărul 031 433 70 35. Suporterii care cumpără bilete de la stadion nu au nevoie de aplicație, iar casele de bilete vor fi deschise până la ora 22:15.

Restricții de trafic și transport public prelungit

FRF recomandă spectatorilor să ajungă din timp la Arena Națională, în contextul restricțiilor de circulație instituite în baza protocolului încheiat cu Primăria Capitalei.

După meci, mașinile din parcarea subterană vor putea pleca numai după încheierea defluirii pietonale. Așteptarea este estimată la 15-20 de minute, în funcție de numărul persoanelor care părăsesc stadionul. Șoferii sunt rugați să oprească motoarele în acest interval.

Pentru a facilita întoarcerea suporterilor, programul mijloacelor de transport public STB va fi prelungit până la ora 01:00.