Arbitri austrieci la România – Polonia, în Liga Națiunilor

Meciul dintre România și Polonia, programat sâmbătă, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în Liga Națiunilor, va fi arbitrat de o brigadă din Austria, notează FRF.ro.

La centru se va afla Sebastian Gishamer, care va fi ajutat de asistenții Roland Riedel și Santino Schreiner.

Al patrulea oficial al partidei va fi Walter Altmann, în timp ce în camera VAR vor opera Manuel Schuettengruber și Josef Spurny.

Partida România – Polonia se va disputa pe Arena Națională, de la ora 21:45, și va fi transmisă în direct de Antena 1.

Pentru naționala României, confruntarea cu Polonia reprezintă unul dintre ultimele teste din acest an în Liga Națiunilor. După meciul de sâmbătă, tricolorii vor mai avea de disputat o singură partidă în 2026, în deplasare, împotriva Bosniei.

Brigada de arbitri a fost desemnată de UEFA pentru această confruntare, iar Sebastian Gishamer va conduce jocul de pe teren, cu sprijinul colegilor săi austrieci.

Atacantul Robert Lewandowski, în vârstă de 38 de ani se află în continuare în prim-planul reprezentativei, care vine în țara noastră cu șapte modificări față de lotul convocat pentru acțiunea din septembrie-octombrie a Ligii Națiunilor, când polonezii au jucat și împotriva tricolorilor la Varșovia.

Cele mai multe schimbări se regăsesc la mijlocul terenului, unde selecționerul a introdus patru nume noi. Este vorba despre Poreba, de la Elversberg, din Germania, Mazurek, legitimat la RB Salzburg, Kubiak, de la Slavia Praga, și Regula, jucătorul lui Zaglebie Lubin.

Dintre aceștia, doar Regula a mai evoluat pentru prima reprezentativă, având două apariții. Ceilalți trei ar putea debuta în tricoul naționalei Poloniei.

La nivelul portarilor, doi jucători din campionatul intern, Dragowski, de la Widzew Lodz, și Abramowicz, de la Jagiellonia, i-au înlocuit pe stranierii Bulka, de la Neom, și Grabara, de la Juventus.

În defensivă există o singură noutate: Piatkowski, de la Legia Varșovia. Compartimentul ofensiv a rămas neschimbat, cu Lewandowski în frunte.