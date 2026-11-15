La 39 de ani de la istoricele evenimente din orașul de la poalele Tâmpei, clasa politică și societatea comemorează curajul celor care au înfruntat regimul totalitar. Premierul Luca Niculescu a transmis un mesaj public în care subliniază importanța recunoștinței față de participanții la protestul din noiembrie 1987, dar și datoria morală a generațiilor de astăzi de a proteja valorile democratice.

„În urmă cu 39 de ani, la Braşov, muncitorii de la Uzina „Steagul Roşu“ au ieşit în stradă, alături de mii de oameni, pentru a protesta împotriva unui regim care le luase nu doar libertatea, ci şi demnitatea. Într-o vreme în care frica şi tăcerea dominau societatea românească, aceşti oameni au avut curajul să spună „nu“. Au înfruntat represiunea şi au arătat că dictatura putea fi contestată”, a scris, duminică, pe reţelele de socializare, premierul Luca Niculescu.

Oficialul a amintit că ecoul acelor proteste a stat la baza marilor schimbări de mai târziu, strigătele de revoltă de atunci prefigurând evenimentele majore din decembrie 1989.

Mișcarea de protest a debutat din rândul clasei muncitoare, fiind declanșată de angajații de la secția de ștanțe și matrice a cunoscutei întreprinderi brașovene. Nemulțumirile acumulate au escaladat rapid într-o demonstrație de amploare împotriva conducerii partidului unic.

Revolta din 15 Noiembrie a fost începută de muncitorii din schimbul trei de la secţia 440 Ştanţe şi Matrice a întreprinderii de autocamioane „Steagul Roşu“, care au ameninţat cu întreruperea lucrului. În dimineaţa următoare, aproximativ 5.000 de muncitori din schimburile unu şi trei s-au adunaţi în curtea întreprinderii, au spart geamurile clădirii administrative şi au părăsit curtea, îndreptându-se către sediul judeţean al Partidului Comunist Român din Braşov, actuala clădire a Consiliului Judeţean şi a Prefecturii.

Intervenția în forță a structurilor de represiune ale statului comunist nu a întârziat să apară, autoritățile acționând prompt pentru anihilarea manifestanților și impunerea tăcerii prin teroare și anchete abuzive.

Pentru a înăbuşi revolta, autorităţile comuniste au trimis trupele Securităţii, pregătite să intervină în forţă împotriva manifestanţilor. În faţa baricadei Securităţii, mulţimea s-a dispersat, iar în zilele care au urmat zeci de participanţi au fost arestaţi.

În perioada 16-25 noiembrie 1987, peste 190 de persoane au fost arestate şi cercetate la Braşov şi la Bucureşti, inclusiv prin bătaie şi tortură. În data de 30 noiembrie 1987, în urma încheierii cercetării, 61 de persoane au fost trimise în judecată, pentru ca la 3 decembrie să fie condamnate la pedepse cuprinse între 6 luni şi 3 ani de închisoare, puse în practică prin muncă corecţională.

Astăzi, memoria colectivă păstrează vie amintirea acestor momente de sacrificiu, consfințite și la nivel legislativ pentru a asigura continuitatea istorică a rezistenței românești împotriva comunismului.

„Astăzi, ne amintim cu respect şi recunoştinţă de cei care, la 15 noiembrie 1987, au avut curajul să înfrunte un regim nedrept. Mulţi dintre ei au plătit un preţ greu pentru acest curaj. Le datorăm nu doar recunoştinţă, ci şi responsabilitatea de a apăra libertatea şi democraţia pe care astăzi le considerăm fireşti”, a adăugat premierul.

Pentru a marca importanţa acestui moment în istoria luptei împotriva comunismului în Europa de Est, Parlamentul României a adoptat Legea 215/2021, prin care ziua de 15 Noiembrie este declarată „Ziua Revoltei Anticomuniste de la Braşov din 1987.