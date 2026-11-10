Președintele Nicușor Dan a explicat, marți, de ce organizarea alegerilor anticipate nu ar fi reprezentat o soluție pentru depășirea crizei politice. Șeful statului susține că un asemenea scenariu ar fi afectat economia României, în condițiile în care țara are nevoie de finanțare constantă și se împrumută anual cu sume importante.

În conferința de presă, Nicușor Dan a descris modul în care o agenție de rating ar fi evaluat situația României dacă țara ar fi intrat într-o perioadă de mai multe luni fără un guvern stabil, urmată de o campanie electorală tensionată.

Președintele a explicat că agențiile de rating evaluează riscurile pe care investitorii și le asumă atunci când aleg să finanțeze o țară. În opinia sa, prelungirea crizei politice ar fi transmis un semnal negativ piețelor financiare.

Nicușor Dan a descris un posibil scenariu în care România ar fi avut patru-cinci luni cu un guvern demis, în paralel cu o campanie electorală și cu tensiuni politice accentuate.

Acesta a atras atenția și asupra ponderii unui partid cotat la 40% în sondaje, despre care a spus că a intrat în conflict cu mai mulți parteneri interni și externi, inclusiv cu investitorii și statele occidentale.

„Țara asta se împrumută cu 150 de miliarde de lei pe an, în care 60 de miliarde dobânzi, și tu analist de investiții trebuie să recomanzi unui investitor dacă să investească în țara respectivă, în datoria suverană, sau să se orienteze în altă parte, în lumea largă”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a susținut că evaluările făcute de agențiile de rating au sugerat deja care ar fi fost consecințele unui asemenea scenariu pentru România.

Șeful statului a vorbit și despre posibilitatea unei guvernări formate exclusiv din PNL și USR, explicând de ce cele două formațiuni nu ar fi putut conduce țara fără un dialog cu PSD, în actuala configurație parlamentară.

Nicușor Dan a afirmat că înțelege poziția susținătorilor celor două partide și le-a mulțumit celor care l-au votat la alegerile prezidențiale. El a respins însă ideea potrivit căreia o susținere mai puternică din partea președintelui ar fi fost suficientă pentru ca PNL și USR să ajungă la guvernare.

„Pentru că pur și simplu 30% e mai mic de 50%. Niciun președinte din nicio țară democratică nu poate să suplinească diferența între 30% și 50%. Ăsta este răspunsul foarte, foarte simplu”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a respins și acuzațiile potrivit cărora ar fi putut împiedica depunerea sau adoptarea unei moțiuni de cenzură, susținând că niciun șef de stat dintr-o democrație nu poate opri un partid să folosească instrumentele parlamentare.

Nicușor Dan a analizat și două dintre variantele vehiculate pentru formarea unei noi majorități politice.

Prima ar fi fost aducerea PSD și AUR la guvernare, lăsarea celor două formațiuni să eșueze, iar ulterior preluarea puterii de către PNL și USR. Președintele a respins această idee, considerând că ar fi avut consecințe grave asupra României.

A doua variantă discutată a fost organizarea alegerilor anticipate, scenariu despre care șeful statului a spus că ar fi generat riscuri economice importante.

În opinia sa, partidele care nu au majoritate parlamentară au, în esență, două posibilități: să negocieze o coaliție care să poată susține un guvern sau să rămână în opoziție.