Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a susținut o conferință de presă maraton de aproape o oră, abordând teme importante din fotbalul autohton. Printre subiectele centrale s-au numărat dezvăluirile recente privind delegările suspecte de arbitri, favorizarea unor brigăzi și scandalul în care este implicat fostul arbitru Octavian Șovre.

Valul de dezvăluiri a pornit după ce o sesizare extrem de gravă a fost transmisă către FRF, Departamentul de Integritate și Comisia Centrală a Arbitrilor, documentul ajungând inclusiv pe masa lui Kyros Vassaras. În sesizare sunt menționate nume grele, precum Marcel Savaniu, fost vicepreședinte CCA, și Octavian Șovre, membru al Comisiei. Printre acuzații se numără delegări succesive preferențiale, decontări speciale și atribuirea unor servicii medicale către o firmă în care Șovre deține o cota parte de 50%, conform gsp.ro.

Ancheta arată că Octavian Șovre și-a declarat oficial incompatibilitatea abia la 27 februarie 2025. Cu toate acestea, până la acea dată, el a fost delegat în mod repetat ca observator la jocuri ale unor echipe din județele Bihor și Satu Mare. Deși sesizarea nu includea meciul UTA Arad - Rapid din 20 octombrie 2023, Șovre a activat ca observator la acel partidă fix în perioada în care firma sa oferea servicii medicale clubului din Arad.

Confruntat cu aceste detalii pe finalul conferinței de presă, președintele FRF a fost ferm și a confirmat existența unor proceduri în desfășurare.

„Pot confirma că avem mai multe anchete în derulare în momentul de față, în ceea ce înseamnă integritatea competiției. Mai multe informații nu pot să vă dau, dar cu siguranță în perioada următoare o să vedem cazuri noi care vor ajunge pe masa Comisiei de Disciplină, fie cazuri care sunt deja și vom avea și decizii în acest sens. Nu vreau să pun o presiune pe membrii Comisiei”, a explicat președintele Federației.

Pe lângă spețele din arbitraj, pe masa Comisiei de Disciplină se află dosare cu un impact majore. Unul dintre ele vizează meciuri suspecte ale celor de la CFR Cluj, avându-i în prim-plan pe mijlocașul Damjan Djokovic și pe juristul Ioan Ivașcu. Un alt dosar complex este cel de la CS Păulești, unde sunt audiate peste 15 persoane.

În situația lui Damjan Djokovic, atenția se concentrează pe partida FC Botoșani - CFR Cluj 0-1, din 19 decembrie 2025, unde jucătorul este suspectat că ar fi încasat intenționat un cartonaș galben în minutul 77.

Surse din lumea fotbalului menționează sume de peste 80.000 de euro pariate pe aceste partide suspecte, existând indicii clare pentru diverse confruntări interne și internaționale. În vizorul FRF a fost și Marian Copilu, însă nefiind oficial în acte în perioada respectivă, acesta nu poate fi sancționat disciplinar.

Răzvan Burleanu a ținut să sublinieze că instituția pe care o conduce nu va tolera nicio abatere de la regulament, iar integritatea va rămâne linia roșie peste care nu se poate trece.

„Sunt foarte multe lucruri pe care le putem discuta, dezbate, putem avea păreri în contradictoriu, dar avem un aspect care nu poate să facă obiectul acestei perspective. Iar acesta este cel reprezentat de principii și valori! Principiile și valorile nu fac niciodată obiectul vreunui compromis sau dezbateri! Prin urmare integritatea competiției e o fundație pe tot ce vrem să construim în România. Cine înțelege acest lucru e foarte bine, cine nu e la fel de bine, dar trebuie să facă un pas spre exterior”, a mai explicat Burleanu.