Angajații din aproape 500 de spitale din București și din alte județe ale țării intră luni,20 iulie, între orele 09:00 și 11:00, în grevă de avertisment, nemulțumiți de prevederile proiectului noii legi a salarizării unitare. Sindicatele susțin că forma actuală a actului normativ îngheață salariile pentru o parte dintre angajați și modifică modul de acordare a unor sporuri, iar dacă revendicările nu vor fi luate în considerare, pe 28 iulie ar putea fi declanșată greva generală.

În intervalul în care se desfășoară protestul vor fi asigurate urgențele și aproximativ o treime din activitatea obișnuită a spitalelor, au anunțat organizațiile sindicale.

Proiectul legii salarizării unitare se află în prezent în dezbatere și este discutat în Parlament împreună cu reprezentanții sindicatelor. Nemulțumiri au fost exprimate atât din sistemul sanitar, cât și din educație, în timp ce Guvernul încearcă să finalizeze legea până la termenul prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, afirmă că negocierile purtate până acum nu au adus modificări suficiente pentru suspendarea protestelor.

„Nu s-au adus îmbunătățiri substanțiale astfel încât să găsim motive de amânare a acțiunilor de protest, motiv pentru care în continuare luni vom desfășura greva de avertisment în intervalul orar 09:00-11:00. Undeva la jumătatea salariaților probabil vor avea salariile blocate și vor fi pe acele sume compensatorii”, a declarat liderul Sanitas.

Potrivit sindicatelor, proiectul prevede menținerea actualelor venituri pentru o parte dintre salariați prin acordarea unor sume compensatorii, fără creșteri salariale efective.

Un alt punct contestat este noul mod de acordare a sporurilor pentru condiții de muncă periculoase. Sindicatele susțin că acestea nu vor mai fi acordate tuturor angajaților care lucrează în aceleași condiții, ci doar unui procent limitat din personalul fiecărei secții.

Prim-vicepreședintele Federației Solidaritatea Sanitară, Mihaela Zaharia, avertizează că măsura ar crea diferențe între colegi care desfășoară aceeași activitate.

„S-au introdus niște procente, adică aleg un anumit procent din salariații dintr-o anumită secție, ceea ce înseamnă undeva între 10% și 20%. Prin urmare, un angajat care este într-o secție cu risc, cum ar fi ATI-ul, va putea primi sporul de condiții de muncă, iar un alt angajat nu-l va primi”, a explicat aceasta.

Nemulțumiri există și în privința plății muncii prestate în zilele libere și de sărbătoare legală. Potrivit reprezentanților Solidaritatea Sanitară, proiectul prevede un spor de 30% pentru gărzile efectuate în aceste zile, față de plata actuală.

„Tariful pentru gărzile medicilor a propus un spor de 30% pentru zilele libere și de sărbătoare. Nu este acceptabil pentru niciun salariat. Niciunul dintre medici nu va dori să fie plătit cu 30% în loc de 100%”, a declarat Mihaela Zaharia.

Proiectul actualizat al legii salarizării, publicat de Ministerul Muncii, aduce mai multe modificări privind plata gărzilor, a muncii în ture și acordarea sporurilor în sistemul sanitar.

Astfel, personalul din unitățile sanitare, medico-sociale și de asistență socială în care activitatea se desfășoară permanent va putea primi un spor de 15% din salariul de bază pentru munca în trei ture sau în sistemul de 12 ore cu 24 de ore, acesta urmând să înlocuiască sporul pentru munca de noapte.

Proiectul modifică și modul de remunerare a muncii prestate în zilele de repaus săptămânal și de sărbătoare legală. Potrivit noilor prevederi, orele lucrate în aceste zile, în cadrul programului normal, vor fi plătite cu un tarif orar majorat cu 30%, fără acordarea unui timp liber compensatoriu.

În cazul medicilor, gărzile de urgență efectuate în afara programului normal de lucru vor fi plătite diferit în funcție de momentul în care sunt efectuate. Pentru gărzile din zilele lucrătoare se va aplica tariful orar aferent salariului de bază, iar pentru cele efectuate în weekend și în zilele de sărbătoare legală majorarea va fi de 20%. Proiectul stabilește, de asemenea, că gărzile de monitorizare vor fi remunerate la un nivel inferior gărzilor de urgență.

O altă modificare prevede că gărzile necesare completării normei legale de muncă devin obligatorii, iar pentru gărzile efectuate peste această limită medicii vor încheia contracte individuale de muncă cu timp parțial, fiind remunerați doar pentru activitatea desfășurată în linia de gardă.

-spor de până la 50% pentru condiții deosebit de periculoase (nivelul I); -spor de până la 30% pentru condiții deosebit de periculoase (nivelul II); -spor de până la 15% pentru condiții periculoase; -spor de 5% pentru condiții grele de muncă.

În plus, personalul medical care lucrează în unități aflate în localități izolate, în zone greu accesibile sau în care recrutarea personalului este dificilă poate beneficia de un spor de până la 15% din salariul de bază.

Proiectul conține prevederi și pentru sistemul de asistență socială, inclusiv sporuri pentru personalul care îngrijește persoane cu afecțiuni neuropsihiatrice, TBC sau HIV/SIDA, pentru angajații din centre aflate în zone izolate, dar și pentru asistenții maternali profesioniști.

Aceste prevederi se află în continuare în consultare cu sindicatele și pot suferi modificări înainte ca legea să fie adoptată de Parlament.

Proiectul Legii salarizării, AICI.