Angajații din spitale intră în grevă de avertisment

Angajații din peste 400 de spitale din București și din alte județe vor intra luni, 20 iulie, în grevă de avertisment organizată de Federația Sanitas. Protestul va avea loc între orele 09:00 și 11:00, interval în care activitatea din unitățile medicale va fi limitată. Potrivit sindicaliștilor, vor fi asigurate serviciile medicale de urgență, precum și aproximativ o treime din activitatea obișnuită, în conformitate cu prevederile legale.

În cele două ore de protest nu vor fi efectuate internări, consultații, investigații, tratamente și intervenții chirurgicale programate care nu au caracter de urgență. Pacienții care necesită îngrijiri medicale de urgență vor beneficia în continuare de asistență.

Reprezentanții SANITAS susțin că este prima grevă de avertisment organizată în sistemul sanitar în ultimele două decenii.

Federația SANITAS afirmă că decizia de a declanșa protestul a fost luată după ce negocierile cu autoritățile nu au dus la rezultate. Potrivit reprezentanților SANITAS, lipsa unor soluții în urma discuțiilor cu Guvernul și măsurile adoptate în ultimii ani au dus la diminuarea veniturilor și a unor drepturi ale salariaților din sănătate și asistență socială.

Printre solicitările formulate de federație se numără revenirea la drepturile salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă din 2023, despre care sindicaliștii spun că au fost afectate prin Ordonanța de Urgență nr. 7/2026.

De asemenea, aceștia cer eliminarea prevederilor care au redus sporurile pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare și numărul zilelor suplimentare de concediu, măsuri introduse prin OUG nr. 36/2025.

O altă solicitare vizează acordarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță tuturor angajaților, fără diferențieri în funcție de nivelul salariului.

În perspectiva noii legi a salarizării, SANITAS cere reluarea negocierilor, stabilirea unor coeficienți de salarizare considerați echitabili pentru personalul din sănătate și asistență socială și menținerea sporului de tură de 15%.

Sindicaliștii mai solicită păstrarea sporului de 100% pentru activitatea desfășurată în weekend și în zilele de sărbătoare legală, reintroducerea sporului pentru condiții de muncă și includerea personalului tehnic, economic și administrativ în aceeași anexă de salarizare cu celelalte categorii de angajați din sistem.

Totodată, federația cere ca salariile din sectorul asistenței sociale să fie aliniate la nivelul celor din sistemul sanitar neclinic.

Federația SANITAS avertizează că, în lipsa unor măsuri concrete și a unui acord cu autoritățile, protestele vor continua. Sindicaliștii au anunțat că, dacă revendicările nu vor fi soluționate, greva generală în sistemul sanitar va începe în data de 28 iulie.