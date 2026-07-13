Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) pregătește o schimbare de abordare în sistemul medical, prin reducerea internărilor care pot fi evitate și mutarea unei părți mai mari a serviciilor către medicina de familie și ambulatoriul de specialitate.

Obiectivul autorităților este ca pacienții să ajungă mai rapid la consultații, investigații și tratament, înainte ca bolile să se agraveze și să necesite spitalizare.

Internarea ar urma să fie concentrată în special asupra cazurilor complexe și a pacienților care au nevoie efectivă de tratament în spital.

Președinta Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Valeria Herdea, susține orientarea sistemului către serviciile medicale acordate în afara spitalelor.

Noua abordare pune un accent mai mare pe medicina de familie, consultațiile de specialitate și investigațiile realizate în ambulatoriu. Autoritățile consideră că o parte dintre internări pot fi prevenite atunci când afecțiunile sunt diagnosticate și tratate într-un stadiu timpuriu.

Schimbarea urmărește, în același timp, reducerea presiunii asupra spitalelor și utilizarea mai eficientă a fondurilor disponibile în sistemul public de sănătate.

Reforma vizează și modul de finanțare a medicinei de familie. Plata medicilor ar urma să depindă într-o măsură mai mare de serviciile medicale efectiv acordate și mai puțin de numărul pacienților înscriși pe liste.

Prin acest mecanism, autoritățile vor să încurajeze consultațiile, activitățile de prevenție și monitorizarea pacienților.

În paralel, ambulatoriul de specialitate ar urma să primească o finanțare mai consistentă. Pentru pacienți, schimbarea ar trebui să însemne un acces mai rapid la consultații, analize și investigații decontate, inclusiv în cazul unor afecțiuni grave.

CNAS a susținut anterior și creșterea finanțării serviciilor din ambulatoriul de specialitate, inclusiv prin majorarea valorii punctului pe serviciu începând cu 1 ianuarie 2026.

Schimbarea sistemului nu va avea loc imediat. Reprezentanții CNAS vorbesc despre o tranziție etapizată către un model în care prevenția și diagnosticarea precoce să aibă un rol mai important.

„Această orientare către asistența pre-spitalicească își propune nu o imediată debalansare a serviciilor către sectorul pre-spitalicesc, ci o tranziție, într-o primă etapă de cinci-zece ani, spre prevenție și depistarea stadiului precoce al bolilor”, a declarat dr. Elisabeth Brumă, director general al Direcției Reglementări și Norme de Contractare din cadrul CNAS, pentru Radio România Actualități.

Potrivit acesteia, structura fondurilor destinate asistenței medicale primare a fost orientată, de la începutul anului 2026, într-o măsură mai mare către plata serviciilor medicale.

Modelul urmărit este apropiat de cel utilizat în alte sisteme europene de sănătate, unde medicina primară și serviciile ambulatorii au un rol important în depistarea și tratarea timpurie a bolilor.

Pentru pacienți, schimbarea de abordare ar trebui să însemne un traseu medical în care consultația și investigațiile sunt accesate înainte ca o afecțiune să ajungă într-un stadiu grav.

Spitalizarea ar urma să fie rezervată în principal cazurilor care necesită tratament complex, supraveghere continuă sau intervenții ce nu pot fi realizate în ambulatoriu.

Reforma va fi aplicată etapizat și va viza atât finanțarea furnizorilor de servicii medicale, cât și organizarea activității în medicina de familie, ambulatoriu și spitale.