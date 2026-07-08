În urma deciziei Comisiei Europene de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în cazul României, din cauza întârzierilor privind decontarea medicamentelor către farmacii, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a transmis miercuri o serie de clarificări. Reprezentanții instituției susțin că plățile sunt în prezent la zi și că problema invocată la nivel european are legătură cu o situație anterioară.

Instituția a explicat că procedura europeană a pornit după o sesizare depusă în anul 2024 de mai multe farmacii, care au reclamat întârzieri la plata medicamentelor. Potrivit sursei, situația nu mai reflectă realitatea actuală.

„La data de 8 iulie 2026, CNAS se află la zi cu plățile pentru medicamente. Astfel, sunt achitate integral medicamentele aferente consumului lunii martie, iar până la sfârșitul lunii iulie trebuie achitat consumul lunii aprilie. (…) În ceea ce privește procedura declanșată la nivel european, aceasta își are originea într-o sesizare formulată în luna aprilie 2024 de un grup de farmacii, care au reclamat întârzierile înregistrate de România în perioada anterioară la plata medicamentelor. Procedura vizează o situație istorică și nu reflectă situația actuală a plăților”, informează sursa.

Instituția arată că are deja disponibile fonduri pentru acoperirea unei părți importante a sumelor necesare pentru luna aprilie, iar pentru restul banilor au fost făcute solicitări către Ministerul Finanțelor.

„În prezent, CNAS dispune de fondurile necesare pentru plata a aproximativ 63% din consumul lunii aprilie. Pentru diferența de aproximativ 827 milioane lei, instituția a întreprins toate demersurile necesare pe lângă Ministerul Finanțelor, astfel încât această sumă să fie pusă la dispoziție până la sfârșitul lunii, permițând achitarea integrală și în termen a obligațiilor către farmacii”, a adăugat CNAS, potrivit unui comunicat de presă.

Reprezentanții CNAS afirmă că, între octombrie 2025 și aprilie 2026, au fost recuperate întârzierile acumulate anterior, iar plățile au revenit la termenele prevăzute de lege.

„România, prin CNAS, a reușit să elimine întârzierile istorice și să efectueze plățile în termenul legal. Mai mult, în luna decembrie 2025, CNAS a reușit să achite inclusiv aproximativ 16% din sumele care trebuiau plătite în luna ianuarie 2026, reducând și mai mult timpul efectiv de decontare către farmacii. (…) Totodată, este important de precizat că situația actuală nu este determinată de lipsa fondurilor sau de insuficiența prevederilor bugetare, ci de constrângerile administrative generate de aplicarea Legii bugetului de stat”, a explicat CNAS.

Instituția susține că a solicitat Ministerului Finanțelor exceptarea bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate de la mecanismul actual, pentru a evita blocajele administrative.

„Din acest motiv, CNAS a solicitat Ministerului Finanțelor exceptarea bugetului FNUASS de la acest mecanism, având în vedere că serviciile medicale și medicamentele sunt deja furnizate pacienților și au termene legale clare de plată”, se mai arată în comunicatul de presă.

CNAS transmite că va continua demersurile pentru ca obligațiile financiare către farmacii să fie respectate în termenele stabilite.