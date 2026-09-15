Schimbări majore la Arena Națională înainte de finala Europa League

Arena Națională va trece printr-o serie de lucrări de reabilitare și modernizare înainte de finala Europa League din 2028, care va fi organizată la București. Intervențiile vor viza structura și acoperișul stadionului, tabela de marcaj, sistemele destinate transmisiunilor TV, dar și vestiarele și zonele rezervate staff-urilor și jucătorilor.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că municipalitatea pregătește stadionul pentru evenimentul programat peste doi ani. Primăria Capitalei a lucrat încă din primăvară, împreună cu Federația Română de Fotbal, la dosarul de candidatură pentru găzduirea finalei. În cadrul acestuia, municipalitatea și-a asumat inclusiv amenajarea unor spații dedicate suporterilor, amplasamentele urmând să fie stabilite împreună cu FRF.

Una dintre componentele importante ale pregătirilor vizează intervențiile asupra stadionului. La Arena Națională sunt programate reparații la structură și la acoperiș, iar contractul de achiziție publică pentru aceste lucrări a fost semnat în cursul acestei luni.

Municipalitatea intenționează să înlocuiască și ecranele LED care alcătuiesc tabela de marcaj, respectiv videocubul stadionului. Procedura de achiziție publică pentru noile echipamente urmează să fie lansată în perioada imediat următoare.

Modernizările vor include și echipamentele și sistemele folosite pentru broadcasting, transmisii TV și activitatea media. Intervenții sunt prevăzute și în zona vestiarelor, a spațiilor destinate staff-urilor și în zona băncilor de rezervă.

Pregătirile nu se vor limita la stadion. Primăria Capitalei trebuie să asigure și un plan de mobilitate și de management urban pentru perioada în care Bucureștiul va găzdui finala Europa League.

O atenție specială va fi acordată traseului dintre Aeroportul Internațional Henri Coandă și Arena Națională, dar și accesului către zonele din oraș care vor fi amenajate pentru suporteri.

Primarul general a anunțat că, până la momentul organizării finalei, majoritatea șantierelor din Capitală ar urma să fie închise.

Amenajarea zonelor dedicate fanilor va fi stabilită împreună cu Federația Română de Fotbal.

Ciprian Ciucu a anunțat că a discutat deja cu președintele FRF, Răzvan Burleanu, după confirmarea organizării finalei la București.

„Deja am vorbit cu domnul Răzvan Burleanu şi l-am felicitat pentru această iniţiativă şi reuşită. Ne vom vedea în perioada următoare pentru a discuta în detaliu tot ceea ce avem de făcut pentru a folosi această oportunitate în beneficiul fotbalului şi al oraşului nostru", a precizat Ciucu.

Federația Română de Fotbal a informat marți că finala Europa League din 2028 se va disputa la București, pe Arena Națională.

Decizia privind organizarea meciului în Capitala României a fost luată de Comitetul Executiv al UEFA.