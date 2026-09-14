Circulația spre Aeroportul Otopeni, întreruptă

Circulația feroviară pe ruta Mogoșoaia – Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni este întreruptă temporar luni, începând cu ora 11:40, din cauza unei defecțiuni tehnice apărute în stația Mogoșoaia, a anunțat CFR.

CFR SA anunță că echipele de specialitate intervin pentru remedierea problemei, iar reluarea traficului este estimată pentru ora 13:00.

Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA, defecțiunea a fost identificată la aparatul de cale nr. 5R din stația Mogoșoaia, situată pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București.

„Începând cu ora 11:40, circulația feroviară se va întrerupe temporar pe distanța Mogoșoaia - Aeroportul Internațional Henri Coandă (...) pentru remedierea unei defecțiuni apărute la aparatul de cale nr. 5R din stația Mogoșoaia”, a transmis CFR SA.

Aparatul de cale este prevăzut cu un sistem de înzăvorâre de tip Spherolock, destinat să fixeze și să mențină în poziție sigură acele schimbătorului de cale, mai spune compania feroviară.

Personalul de specialitate al infrastructurii feroviare lucrează pentru remedierea defecțiunii și efectuează verificările tehnice necesare înainte de redeschiderea liniei.

CFR SA precizează că întreruperea temporară a traficului este necesară pentru ca intervenția să se desfășoare în condiții de siguranță. Reluarea circulației este estimată pentru ora 13:00, însă momentul exact depinde de evoluția lucrărilor și de rezultatul verificărilor tehnice.

Ca urmare a închiderii temporare a liniei, au fost anulate două perechi de trenuri care circulă pe relația Mogoșoaia – Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.

Este vorba despre trenurile de persoane R-M 7923 și R-M 7924, operate de CFR Călători, precum și despre trenurile R-E 10113 și R-E 10114, operate de compania Transferoviar Călători.

Compania feroviară CFR SA anunță că va transmite informații actualizate cu privire la desfășurarea intervenției și la momentul redeschiderii circulației feroviare pe ruta către Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.