Incident feroviar în Gara de Nord. Circulația, afectată

Circulația feroviară din și spre Gara de Nord din București a fost afectată temporar luni dimineață, după ce un pantograf s-a rupt în timpul garării unei garnituri. Incidentul a dus la scoaterea de sub tensiune a unor sectoare ale liniei de contact, iar mai multe trenuri au înregistrat întârzieri.

Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA, incidentul s-a produs la ora 05:46, în zona stației București Nord, în timp ce o garnitură electrică aparținând operatorului Ferotrafic intra pe linia 5 din Gara de Nord.

Ruperea pantografului a impus intervenția echipelor specializate și scoaterea temporară de sub tensiune a instalației de electrificare din zonele afectate.

Măsura a fost necesară pentru ca intervenția să se desfășoare în condiții de siguranță. În urma operațiunilor efectuate de personalul feroviar, liniile din stația București Nord au fost repuse sub tensiune la ora 06:37.

Excepție a făcut linia 5, unde se află în continuare garnitura implicată în incident. Intervenția la acest sector continuă, iar echipele specializate acționează pentru înlăturarea problemelor apărute.

Personalul tehnic intervine cu o drezină pantograf pentru securizarea și îndepărtarea pantografului rupt, dar și pentru verificarea liniei de contact. Echipele urmăresc identificarea și remedierea eventualelor deficiențe produse în urma incidentului.

CFR SA precizează că traficul feroviar a fost reluat treptat în Gara de Nord, însă circulația nu a revenit încă în totalitate la condițiile normale.

Până la finalizarea intervenției pe linia 5, sunt posibile modificări operative ale circulației și întârzieri pentru trenurile care ajung sau pleacă din stație.

Compania Națională de Căi Ferate anunță că echipele sale continuă lucrările pentru remedierea completă a situației și revenirea traficului feroviar la parametrii normali.

Pasagerii care au trenuri programate în Gara București Nord sunt sfătuiți să țină cont de eventualele întârzieri generate de intervenție și de modificările operative care pot apărea până la finalizarea lucrărilor.