Extrema dreaptă franceză a obținut un succes important la alegerile pentru Senatul Franței din 27 septembrie 2026: Rassemblement National și aliații săi din Uniunea Dreptei pentru Republică, UDR, vor putea constitui pentru prima dată un grup parlamentar comun.

Potrivit bilanțului publicat de Le Journal du Dimanche, cele două formațiuni reunesc 14 senatori. Majoritatea camerei superioare rămâne însă deținută de dreapta și de centriști, notează Le Figaro.

La acest scrutin au fost reînnoite 178 dintre cele 348 de mandate. Presa franceza descrie rezultatul drept o combinație între păstrarea principalelor raporturi de forță și apariția unui nou actor parlamentar: grupul RN–UDR. Formațiunea La France Insoumise intră, de asemenea, pentru prima dată în Senat.

Bilanțul detaliat al JDD indică nouă noi senatori RN și doi UDR, care se adaugă celor trei reprezentanți RN aleși în 2023. Astfel, partidul lui Marine Le Pen și Jordan Bardella își mărește de patru ori propria reprezentare, de la trei la 12 senatori, iar împreună cu aliații ajunge la 14.

Rezultatul depășește pragul necesar formării unui grup politic, stabilit de regulamentul Senatului la cel puțin zece membri. Grupurile participă la organizarea activității parlamentare și beneficiază de timp de intervenție repartizat în cadrul dezbaterilor, ceea ce oferă RN o platformă instituțională suplimentară.

Avansul alianței este vizibil în sud-estul Franței, dar și în departamente unde nu avea anterior senatori. Analiștii evidențiază alegerea lui Edwige Diaz în Gironde și obținerea unui mandat în Seine-Maritime, pe lângă succesele din Var, Gard, Vaucluse, Hérault și Alpes-Maritimes.

Marine Le Pen a salutat o „victorie istorică”, potrivit La Dépêche du Midi. Jordan Bardella a prezentat rezultatul drept o nouă etapă în consolidarea prezenței teritoriale a partidului și l-a legat de pregătirile pentru alegerile prezidențiale din 2027.

Succesul RN nu schimbă însă controlul asupra Senatului. Les Républicains și Union centriste păstrează majoritatea, chiar dacă dreapta tradițională pierde unele mandate. La Dépêche menționează realegerea unor figuri importante, între care Bruno Retailleau în Vendée și Mathieu Darnaud în Ardèche.

Președintele Senatului, Gérard Larcher, a declarat că majoritatea de dreapta și centru rămâne principala forță a instituției. El a luat act de apariția grupului RN–UDR și a subliniat că fiecare grup trebuie să-și poată exercita drepturile în cadrul regulamentului. Larcher a pledat pentru păstrarea rolului Senatului de control asupra executivului și de contrapondere democratică.

La stânga, La France Insoumise obține prima sa reprezentare senatorială prin alegerea lui Gabriel Amard, ginerele lui Jean-Luc Mélenchon, în Rhône. În Haute-Garonne a fost ales și Marc Péré, primarul localității L’Union, care a condus o listă comună susținută de LFI, Les Écologistes și Génération.s. Aceasta include cele două victorii în bilanțul electoral al mișcării conduse de Mélenchon.

Alegerile senatoriale franceze se desfășoară prin vot indirect, în colegii electorale, nu prin participarea întregii populații la urne. Rezultatul reflectă astfel și poziția partidelor în administrația locală.

Componența definitivă a grupurilor parlamentare urmează să fie stabilită după negocierile dintre aleși. Listele membrilor trebuie depuse până la 5 octombrie, astfel încât unele efective pot evolua față de bilanțul electoral inițial.