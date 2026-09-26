Fosta candidată la alegerile prezidențiale Elena Lasconi a declarat că nu este mulțumită de modul în care Nicușor Dan își exercită funcția de președinte și că imaginile de la întâlnirile oficiale ale acestuia îi provoacă rușine. Lasconi a susținut, de asemenea, că șeful statului așteaptă să fie „trimis acasă” și că, în opinia sa, alegerile anticipate reprezintă soluția pentru actualul blocaj politic.

Legat de prestația lui Nicușor Dan, de la preluarea mandatului de președinte, Elena Lasconi a făcut referire la experiența sa din televiziune și la modul în care sunt percepute imaginile cu șeful statului.

„Atunci când am făcut şcoala BBC în televiziune îmi aduc aminte că exerciţiul care mi-a plăcut cel mai mult a fost acesta: am văzut un ecran, au pus o ştire fără sunet şi m-au pus să scriu ştirea. Dacă vezi imagini cu Nicuşor Dan, mie mi se face ruşine. Îmi este ruşine că acest domn ne reprezintă în străinătate”, a afirmat Lasconi.

Fosta candidată la alegerile prezidențiale a vorbit apoi despre perioada în care Nicușor Dan era primar general al Capitalei și despre modul în care arăta, în opinia sa, biroul acestuia.

„Aţi fost vreodată în birou la Nicuşor Dan când era primar general? E un birou uriaş, foarte mare, care are o cărare şi stânga-dreapta erau multe bibliorafturi, autorizaţii de construire care urmau să fie semnate. De asemenea, pe masă erau multe bibliorafturi şi un Lego şi pe birou, la fel multe documente. Eu din câte am văzut omul ăsta a blocat foarte multe lucruri. Acum i-am dat gir să blocheze o ţară. Eu asta văd. El nu încearcă să facă lucruri. El aşteaptă să fie trimis acasă. Eu nu văd altă soluţie de ieşire din impas decât alegerile anticipate în momentul de faţă”, a declarat Lasconi.

Elena Lasconi a susținut și că președintele nu ar fi capabil să lucreze în echipă.

„Nu cred că el este în stare să facă echipă, nici nu ştie ce înseamnă. El nu a funcţionat în echipă. Dar acum dacă toată lumea l-a văzut ca pe o lumină, dacă el e olimpicul de care România are nevoie, atunci ne conformăm şi aşteptăm să vedem ce Doamne, iartă-mă, mai face. Să nu îl mai trimitem pe afară că ne face de ruşine”, a afirmat Lasconi.

În aceeași intervenție, ea a calificat drept „o catastrofă” prestația lui Nicușor Dan și a făcut referire la o întâlnire oficială în care președintele României a fost alături de Volodimir Zelenski: „E o catastrofă. Nu pot să înţeleg cum te duci la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine şi tu tragi de şosetele alea şi nici măcar nu erau lăsate. Şi dacă erau lăsate şi dacă rămâneai desculţ, stai demn acolo şi ascultă. Ce respect ai pentru persoana care vorbeşte, pentru Zelenski? Suntem de râsul lumii”.

Lasconi a pus sub semnul întrebării și credibilitatea externă a șefului statului, raportându-se la gesturile pe care susține că acesta le-ar fi făcut în timpul întâlnirii.

„Când tu îţi tragi şosetele şi te scarpini în nas? Şi te mai duci şi cu un rucsac, cu nu ştiu ce în el”, s-a întrebat Lasconi.

Elena Lasconi a vorbit și despre desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Ea a susținut că negocierile pentru formarea Guvernului ar fi doar „de fațadă” și că nici Mureșan nu și-ar dori, în opinia ei, să ajungă premier.

„Eu cred că toată treaba asta cu Mureşan, cu discuţii, cu negocieri, astea sunt aşa de faţadă. Eu cred că nici domnul Mureşan nu îşi doreşte să fie premier. De ce şi-ar dori să fie premier când diurna lui este mai mare decât salariul de premier. De ce ar vrea să facă asta?”, a mai declarat Elena Lasconi.

În privința crizei politice, Lasconi a indicat alegerile anticipate drept soluția pe care o vede în acest moment. Președintele Nicușor Dan a declarat, separat, că nu își dorește dizolvarea Parlamentului și a cerut partidelor să ajungă la un acord pentru formarea Guvernului.