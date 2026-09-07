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Noapte cu probleme pentru călătorii spre Aeroportul Otopeni. Circulația trenurilor, blocată aproape patru ore

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Noapte cu probleme pentru călătorii spre Aeroportul Otopeni. Circulația trenurilor, blocată aproape patru oreOtopeni. Sursa foto: Facebook/ Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti
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Din cuprinsul articolului

Călătorii care au avut de ajuns la sau de plecat de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni au fost afectați, în noaptea de duminică spre luni, de o întrerupere a traficului feroviar.

Circulația feroviară spre Otopeni, blocată în cursul nopții

Circulația trenurilor pe relația cu aeroportul din Otopeni a fost suspendată timp de aproximativ patru ore, după ce un tren privat s-a defectat și a rămas imobilizat pe linie.

Potrivit informațiilor transmise de CFR SA, incidentul s-a produs duminică seară, la ora 21:55.

Trenul R-E 10120, operat de TransFeroviar Grup S.A., a rămas blocat pe sectorul dintre Terminalul Aeroport Henri Coandă și Punctul de Oprire Patinoar, aflat în administrarea Sucursalei Regionale de Căi Ferate București.

Motorul unui tren privat s-a defectat

Defecțiunea automotorului a dus la blocarea liniei, iar operatorul feroviar a solicitat un vehicul de ajutor pentru retragerea trenului și reluarea circulației.

Intervenția nu s-a desfășurat însă conform planului. Automotorul trimis pentru sprijin a ajuns la trenul defect, ambele vehicule aparținând TransFeroviar Grup S.A., însă cele două automotoare nu au putut fi cuplate. CFR SA a explicat că operațiunea a fost împiedicată de o problemă tehnică legată de sistemul de recunoaștere și cuplare.

Transferoviar TFC tren

Transferoviar TFC tren / foto: FB

În aceste condiții, autoritățile feroviare au analizat soluțiile tehnice și operative necesare pentru retragerea trenului imobilizat și eliberarea liniei.

Calea ferată spre Aeroportul Otopeni a fost redeschisă

După mai multe ore de intervenție, situația a fost rezolvată. Luni, la ora 01:50, trenul R-E 10120 a fost retras, iar linia de cale ferată a fost eliberată.

CFR SA a anunțat că, odată cu îndepărtarea trenului defect, circulația feroviară spre și dinspre Aeroportul Internațional Henri Coandă a fost reluată în condiții de siguranță.

Incidentul a provocat, astfel, o întrerupere de aproape patru ore pe una dintre principalele conexiuni feroviare dintre București și aeroport, după ce defecțiunea inițială a automotorului a fost urmată de eșecul primei operațiuni de cuplare a vehiculului de ajutor.

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