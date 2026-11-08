Din cuprinsul articolului Messi poate deveni primul jucător cu trei titluri de MVP în MLS

Lionel Messi a devenit primul fotbalist din istoria Major League Soccer (MLS) care câștigă Gheata de Aur în două sezoane consecutive. Atacantul lui Inter Miami a încheiat sezonul cu 26 de goluri în 31 de meciuri, depășindu-i pe Peter Musa, de la FC Dallas, și Sam Surridge, de la Nashville.

Messi, în vârstă de 39 de ani și de opt ori câștigător al Balonului de Aur, a marcat cu patru goluri mai mult decât Musa și cu cinci peste Surridge.

Argentinianul este al șaselea jucător care câștigă de două ori Gheata de Aur a MLS. Printre cei care au mai obținut această distincție se numără și fostul atacant Bradley Wright-Phillips, care a evoluat pentru Charlton Athletic și Southampton. Leon Messi este însă primul care reușește să câștige trofeul în sezoane consecutive.

Pe lângă cele 26 de goluri, atacantul lui Inter Miami a oferit și 17 pase decisive în actualul sezon.

Lionel Messi ar putea stabili o nouă premieră în fotbalul nord-american. Argentinianul este în cursa pentru al treilea titlu de MVP al sezonului în MLS, după ce a câștigat distincția în 2024 și 2025.

În 2024, Messi a contribuit la câștigarea trofeului Supporters' Shield de către Inter Miami, iar în 2025 echipa a obținut Cupa MLS.

Performanțele individuale ale argentinianului nu au fost însă suficiente pentru ca Inter Miami să încheie sezonul pe primul loc în Conferința de Est. Echipa a terminat la 17 puncte în urma formației Nashville, condusă de atacantul Sam Surridge.

În prima rundă a play-off-ului Cupei MLS, Inter Miami va întâlni Columbus Crew într-o serie de trei meciuri, programată să înceapă la sfârșitul lunii.