Nordul Spaniei a fost gazda unui moment special dedicat argentinianului Lionel Messi. Fostul star al echipei FC Barcelona a călătorit la Oviedo pentru a primi Premiul Prinţesei de Asturias. Distincția este una dintre cele mai importante recunoașteri culturale și umanitare din această țară, iar fostul jucător catalan devine primul fotbalist din istorie care intră în posesia acestui trofeu, conform goal.com.

Evenimentul solemn a avut loc în teatrul Campoamor din micul oraș asturian. Pentru a fi prezent la această ceremonie excepțională, atacantul a parcurs o distanță impresionantă din Statele Unite ale Americii, efectuat într-un interval de doar două zile cu un avion privat. Înaintea galei, sportivul a participat la o cină oficială alături de regele Felipe al VI-lea al Spaniei.

Trofeul acordat la Oviedo recompensează atât palmaresul din fotbal al argentinianului, cât și eforturile sale constante în sprijinul comunităților defavorizate.

Moștenitoarea tronului spaniol a subliniat motivele pentru care premiul i-a fost atribuit legendarului sportiv. „El a câştigat respectul şi admiraţia tuturor prin perseverenţa sa, umilinţa sa şi angajamentul său faţă de jocul de echipă”, a declarat prinţesa Leonor a Spaniei în momentul în care i-a înmânat premiul.

Această recunoaștere răsplătește „cariera sportivă excepţională, talentul său strălucitor şi activitatea caritabilă constantă menită să promoveze accesul la educaţie şi la îngrijiri medicale pentru copiii cei mai defavorizaţi”.

Implicarea umanitară a campionului mondial este vizibilă de ani buni. Din anul 2010, el deține rolul de ambasador al UNICEF, iar prin intermediul Fundației Lionel Messi susține accesul la servicii medicale și la educație pentru copiii aflați în situații vulnerabile.

Imediat după finalul ceremoniei din Spania, fotbalistul a decolat înapoi spre Miami pentru a reveni la programul competițional. El urmează să joace sâmbătă într-un meci din MLS în care echipa sa înfruntă formația New York Red Bulls.

Campionul mondial din 2022 continuă să impresioneze și în campionatul nord-american, unde ocupă prima poziție în clasamentul golgheterilor, având 25 de reușite. El se află la distanță confortabilă față de următorii clasați, Milan Iloski de la Philadelphia, cu 19 goluri, și Petar Musa de la Dallas, cu 20 de reușite.