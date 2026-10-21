PSG a învins Barcelona cu 4-2. Catalanii, primul eșec al sezonului

Paris Saint-Germain (PSG), deținătoarea trofeului Ligii Campionilor, a învins-o pe FC Barcelona cu scorul de 4-2, marți seara, pe Parc des Princes, în etapa a treia a competiției.

Formația pregătită de Luis Enrique a obținut astfel a treia victorie consecutivă în actuala ediție, în timp ce echipa lui Hansi Flick a pierdut pentru prima dată în acest sezon, după o serie de 11 succese în toate competițiile.

Partida a oferit numeroase ocazii și răsturnări de situație. PSG a deschis scorul în minutul 38, prin Désiré Doué, care a profitat de o recuperare în jumătatea adversă și a înscris cu un șut plasat.

Parizienii au mai avut o oportunitate importantă în debutul meciului, când Khvicha Kvaratskhelia a trimis mingea în bară.

Barcelona a revenit după pauză. În minutul 55, Xavi Espart a egalat după o acțiune construită de catalani, readucând echilibrul pe tabela de marcaj.

Gazdele au trecut din nou în avantaj în minutul 72, când Lucas Hernández a înscris cu o lovitură de cap, în urma unui corner.

Lamine Yamal a restabilit egalitatea în minutul 79, după o acțiune individuală, iar Barcelona părea capabilă să obțină un rezultat important la Paris. Bucuria catalanilor a durat însă foarte puțin.

În minutul 81, Vitinha a marcat pentru 3-2 cu un șut din afara careului, profitând de spațiul oferit de apărarea adversă. Fabián Ruiz a stabilit scorul final în minutul 86, după o nouă acțiune ofensivă a campioanei Europei.

PSG a mai lovit o dată bara prin Ferran Torres, fost jucător al Barcelonei, într-un meci în care ambele echipe au căutat constant poarta adversă.

Succesul confirmă forma excelentă a parizienilor, care își continuă parcursul fără greșeală în Liga Campionilor.

Pentru FC Barcelona, înfrângerea cu PSG reprezintă primul pas greșit al sezonului și un avertisment înaintea următoarelor confruntări importante.