Liga Campionilor continuă marți și miercuri, 20 și 21 octombrie, cu meciurile din etapa a treia a fazei principale.

Capul de afiș al serii de marți este confruntarea dintre Paris Saint-Germain și FC Barcelona, în timp ce miercuri, Interul pregătit de Cristi Chivu întâlnește formația Șahtior Donețk. Tot miercuri, arbitrul român Istvan Kovacs va conduce partida dintre Real Madrid și RB Leipzig.

PSG – Barcelona este programat marți, de la ora 22:00. Ambele echipe vin după victorii importante în etapa precedentă: formația franceză a învins-o pe Manchester City cu 4-2, iar Barcelona a trecut de Galatasaray cu 4-1. În prima etapă, PSG a câștigat cu 6-1 în fața lui Slovan Bratislava, în timp ce catalanii au învins-o pe Feyenoord cu 5-1.

Tot marți, de la ora 22:00, se dispută partidele AS Roma – Slovan Bratislava, FC Porto – PSV Eindhoven, Liverpool – Villarreal, Manchester City – AEK Atena, Napoli – Bodø/Glimt și VfB Stuttgart – Atlético Madrid. De la 19:45 sunt programate Fenerbahçe – Slavia Praga și Sabah – Borussia Dortmund.

Miercuri, Interul lui Cristi Chivu joacă pe teren propriu împotriva lui Șahtior Donețk, de la ora 22:00. Formația italiană caută să-și revină după înfrângerea spectaculoasă cu Club Brugge, scor 3-4, din etapa a doua. În prima rundă, Inter pierduse și în fața lui Real Madrid, cu 1-2.

Tot miercuri, Bayern München primește vizita lui Arsenal, iar Real Madrid întâlnește RB Leipzig, într-un alt duel important al etapei. Partida de pe Santiago Bernabéu va fi arbitrată de Istvan Kovacs. „Centralul” român va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial va fi Szabolcs Kovacs. În camera VAR vor fi Tomasz Kwiatkowski și Bram Van Driessche.

Programul de miercuri mai cuprinde Como – Manchester United și Lille – Galatasaray, de la 19:45, respectiv Aston Villa – Viking, Club Brugge – Lens, Real Betis – Feyenoord și Sporting CP – LASK, de la ora 22:00.