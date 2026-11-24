Șoferii care circulă între București și Brașov vor mai avea de așteptat aproape trei ani până când vor putea utiliza ruta modernizată prin Valea Doftanei, destinată reducerii aglomerației de pe DN1. Termenul de finalizare a lucrărilor la drumul județean DJ 102I a fost prelungit de la octombrie 2028 până la 25 august 2029, printr-un nou act adițional la contractul de execuție. Valoarea actualizată a investiției depășește 431 de milioane de lei.

Contractul pentru proiectarea și modernizarea șoselei a fost semnat la 1 martie 2023, însă procedurile birocratice au întârziat cu peste un an începerea lucrărilor. Constructorul a deschis efectiv șantierul în august 2025, potrivit BizBrașov.

Compania românească Construcții Erbașu a solicitat succesiv modificarea termenelor contractuale. Cea mai recentă prelungire a fost consemnată într-un act adițional publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Conform noului calendar, modernizarea celor aproximativ 25,6 kilometri de șosea va fi finalizată la aproape șase ani și jumătate de la semnarea contractului.

Datele prezentate în luna octombrie de constructor și de reprezentanții autorităților locale au indicat un progres fizic al lucrărilor cuprins între 28% și 30%, după mai bine de un an de la deschiderea șantierului. Caracteristicile traseului montan impun realizarea unor lucrări complexe de stabilizare a terenului și de protejare a viitoarei infrastructuri rutiere împotriva alunecărilor de teren și a fenomenelor de eroziune.

La jumătatea lunii octombrie, compania de construcții a anunțat că a executat aproape 2.000 de piloți forați, peste trei kilometri de structuri de susținere din beton armat și aproximativ 600 de metri de structuri din gabioane. Tot la momentul respectiv, lucrările la cinci poduri și 41 de podețe se aflau în diferite etape de execuție. Muncitorii intervin concomitent pe sectoarele de drum situate în județele Prahova și Brașov.

Încă din august 2025, odată cu deschiderea șantierului, reprezentanții constructorului au semnalat mai multe dificultăți privind obținerea autorizațiilor și avizelor necesare, precum și procedurile de scoatere a unor terenuri din fondul forestier. De asemenea, pentru anumite porțiuni ale traseului a fost necesară identificarea unor soluții tehnice și financiare. Cauzele exacte ale ultimei prelungiri a termenului contractual nu au fost prezentate în informațiile făcute publice până acum.

Investiția presupune modernizarea unui tronson de 25,63 kilometri din DJ 102I, care face legătura între Valea Doftanei, din județul Prahova, și zona Brădet, aflată pe teritoriul municipiului Săcele, din județul Brașov. Din lungimea totală a sectorului de drum, aproximativ 13,2 kilometri se află în județul Prahova, iar alți 12,43 kilometri în județul Brașov.

Traseul trece printr-o zonă montană situată la vest de Munții Baiului, urmând cursul superior al râului Doftana. Șoseaua permite deplasarea între cele două județe fără a mai fi necesară traversarea stațiunilor de pe Valea Prahovei. Anterior începerii investiției, mai multe sectoare ale drumului erau fie neasfaltate, fie într-o stare avansată de degradare. După modernizare, șoseaua va dispune de o platformă rutieră cu lățimea de opt metri, câte o bandă de circulație pe fiecare sens, acostamente și sisteme pentru colectarea apelor pluviale.

Contractul include refacerea completă a structurii rutiere, construirea și reabilitarea podurilor și podețelor, lucrări de consolidare a versanților, amenajarea căilor de acces și realizarea unor locuri de parcare. Având în vedere configurația montană a traseului, viteza de proiectare a drumului a fost stabilită la 50 km/h.

Proiectul este derulat de Ministerul Dezvoltării, prin intermediul Companiei Naționale de Investiții (CNI), în colaborare cu consiliile județene Prahova și Brașov. Potrivit BizBrașov, valoarea totală actualizată a investiției este de 431,49 milioane de lei.

În lipsa unui termen cert pentru realizarea autostrăzii Ploiești – Brașov, modernizarea șoselei prin Valea Doftanei reprezintă una dintre variantele prin care ar putea fi redus traficul de pe DN1. După finalizarea lucrărilor, conducătorii auto care pleacă din București spre Brașov vor putea opta pentru traseul prin Câmpina, Valea Doftanei și Săcele.

Această rută le-ar permite să evite localitățile în care se formează frecvent coloane de mașini pe Valea Prahovei, respectiv Comarnic, Sinaia, Bușteni, Azuga și Predeal. Utilizarea eficientă a drumului modernizat depinde însă și de realizarea unui alt proiect de infrastructură: Centura de Est a municipiului Câmpina. Varianta ocolitoare ar trebui să asigure conexiunea dintre DN1 și drumul județean care duce către Valea Doftanei, astfel încât autovehiculele care aleg noul traseu să nu fie nevoite să traverseze municipiul Câmpina.

În septembrie 2026, președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a anunțat reluarea procedurilor pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate privind construirea centurii. Varianta tehnică analizată anterior presupunea costuri de aproximativ 1,6 miliarde de lei, o valoare considerată prea ridicată pentru posibilitățile financiare ale administrației județene.

În prezent, autoritățile caută o soluție care să necesite o investiție mai mică și care să permită, acolo unde este posibil, utilizarea unor drumuri deja existente. Fără construirea acestei legături rutiere, o parte dintre ambuteiajele înregistrate în prezent pe Valea Prahovei ar putea fi transferate în Câmpina și în localitățile situate de-a lungul drumului județean DJ 102I.

Consiliul Județean Prahova are în pregătire și un al doilea proiect rutier destinat reducerii aglomerației de pe Valea Prahovei.

Drumul, cunoscut sub denumirea de TransBai, ar urma să realizeze legătura dintre Valea Teleajenului și Valea Doftanei, continuând ulterior către stațiunile Bușteni și Azuga, prin traversarea Munților Baiului. La începutul lunii noiembrie 2026 a fost demarată procedura de licitație pentru executarea primului sector de drum, cuprins între Gura Vitioarei și Valea Doftanei.

Valoarea estimată a acestui tronson este de aproximativ 288,7 milioane de lei, fără TVA. Extinderea șoselei către Bușteni și Azuga va fi abordată într-o etapă separată a investiției. Modernizarea DJ 102I și construirea TransBai ar putea asigura mai multe variante de deplasare pentru șoferii care folosesc în prezent DN1.

Capacitatea celor două drumuri de a prelua traficul rutier va fi însă limitată de caracteristicile traseelor montane, vitezele de deplasare și necesitatea traversării unor localități. Niciuna dintre cele două șosele nu va avea capacitatea de transport a unei autostrăzi.

Realizarea unei legături rutiere moderne între Valea Doftanei și județul Brașov ar putea avea efecte și asupra economiei locale, în special în sectorul turistic.

Apropierea de marile orașe din sudul României, peisajele montane și lacul de acumulare Paltinu au favorizat, în ultimii ani, dezvoltarea pensiunilor și a altor unități de cazare în localitățile Teșila și Trăisteni.

Îmbunătățirea accesului rutier către Brașov ar putea determina o creștere a numărului de turiști și ar putea încuraja noi investiții private în zonă. Intensificarea circulației ar putea pune însă presiune suplimentară asupra infrastructurii locale și a mediului natural.

Conform celui mai recent termen contractual, șoferii vor putea utiliza șoseaua modernizată abia după 25 august 2029, dacă lucrările vor fi încheiate conform noului calendar. Execuția celor aproximativ 25,6 kilometri de drum se va întinde astfel pe patru ani de la deschiderea efectivă a șantierului.