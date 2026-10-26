Accident pe DN1, în apropiere de București. Două persoane sunt încarcerate

Un accident rutier între un autobuz și o autoutilitară s-a produs luni după-amiază, 26 octombrie, pe DN1, în localitatea Ciolpani, județul Ilfov, au transmis oficialii ISU Bucureşti-Ilfov. Două persoane au rămas încarcerate, iar echipajele de intervenție au fost mobilizate pentru salvarea acestora. Cei 37 de ocupanți ai autobuzului au reușit să iasă din vehicul înainte de sosirea pompierilor.

Două persoane au rămas blocate într-o autoutilitară după ce vehiculul s-a ciocnit cu un autobuz, luni după-amiază, pe DN1, în localitatea Ciolpani.

În autobuz se aflau 37 de persoane, care s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de intervenție. Potrivit primelor informații, acestea nu prezentau probleme medicale provocate de accident.

La sosirea echipajelor de salvare, pompierii au identificat două victime încarcerate în autoutilitară. Ambele erau conștiente, iar salvatorii au început operațiunile pentru scoaterea lor din vehicul.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a transmis că persoanele aflate în autobuz au fost evaluate de echipajele medicale.

„La sosirea primelor echipaje au fost identificate două victime încarcerate în autoutilitară. Se acţionează pentru extragerea acestora. Victimele sunt în stare de conştienţă. În autobuz se aflau 37 de persoane, care s-au autoevacuat pana la sosirea echipajelor de pompieri. Acestea se află în evaluare medicală, din primele informaţii fara acuze medicale ca urmare a evenimentului”, au transmis oficialii ISU Bucureşti-Ilfov.

Pentru intervenția în urma accidentului de pe DN1, autoritățile au trimis la fața locului o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială de descarcerare.

Au fost mobilizate și echipaje ale Detașamentului Special de Salvatori, alături de patru echipaje SMURD și un elicopter.

Operațiunile de salvare au vizat, în primul rând, extragerea celor două persoane rămase încarcerate în autoutilitară și acordarea îngrijirilor medicale necesare.