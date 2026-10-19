Apar noi detalii despre cazul elevului de 13 ani din Bistrița, care a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg de 12 ani. Bunicul adolescentului susține că băiatul ar fi fost victima bullyingului și că, în ciuda rezultatelor bune la învățătură, acesta ar fi fost marginalizat și agresat de colegi. În acest caz, oamenii legii au început cercetările pentru tentativă de omor calificat, potrivit IPJ Bistrița-Năsăud.

Potrivit acestuia, elevul nu ar fi manifestat anterior comportamente care să indice că ar putea recurge la un asemenea gest. Bunicul afirmă că băiatul ar fi fost exclus de alți copii și agresat fizic, iar părinții ar fi sesizat problemele la școală.

„Anul ăsta a fost premiant, cel mai bun la învăţătură. S-au făcut nişte grupuri de copii în care s-a făcut bullying şi copilul ăsta fiind mai liniştit, nu a vrut să intre în grupurile astea. Nu l-am văzut vreodată să ţipe, să facă vreo problemă, e un copil liniştit. Din cauza grupurilor astea, el a fost cam dat la o parte. Îi puneau piedică, îl trânteau, îl agresau, a fost victima bullyingului. Părinţii au spus profesorilor, s-a anunţat la şcoală. Dar profesorii nu mai pot lua măsuri împotriva copiilor în ziua de azi”, afirmă acesta.

Bunicul afirmă că nu își poate explica ce l-ar fi determinat pe adolescent să recurgă la acest gest. Acesta mai spune că părinții au verificat calculatorul băiatului, însă nu au descoperit conținut care să sugereze înclinații spre violență.

„Copiii se duc acasă şi mint sau spun alte poveşti, iar poliţia normal că nu intervine. Eu l-am dus la şcoală azi-dimineaţă, nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. El umblă cu bicicleta, a avut şi motocicletă d-aia micuţă şi se echipa mereu: genunchere, cotiere, cască, cagulă. Probabil, în timp a acumulat anumite probleme. Sau dimineaţă când s-a dus la şcoală o fi fost agresat sau ceva că altfel nu înţeleg cum putea să sară la un alt copil. Nici nu ştiu dacă are TikTok, pe internet probabil că se uită ca acum are toată lumea. S-au uitat părinţii în calculatorul lui, dar nu au găsit nimic cu agresivitate. E vina sistemului, învăţământul din ziua de azi. Profesorul nu mai poate să facă nimic copiilor. Nu a avut nicio furie”, a declarat bunicul copilului.

Incidentul a avut loc luni dimineață, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Adolescentul de 13 ani ar fi atacat cu un cuțit o profesoară și un elev de 12 ani.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, unde au fost demarate cercetări pentru tentativă de omor calificat.

„În cauză a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, cu privire la săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor califica”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.