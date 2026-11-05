Restricții de trafic pe DN1. Cum se va circula spre București și Otopeni

Metrorex a anunțat noi restricții de trafic pe DN1, în orașul Otopeni, începând din noaptea de 4 spre 5 noiembrie 2026, pentru continuarea lucrărilor la stația de metrou Bruxelles, de pe Magistrala 6. Circulația va fi reorganizată în zona șantierului, iar benzile centrale vor fi închise temporar pe timpul nopții. Noua configurație prevede două benzi spre București și trei în direcția Otopeni.

Circulația rutieră pe Calea Bucureștilor, în zona viitoarei stații de metrou Bruxelles, va fi modificată pentru a permite desfășurarea lucrărilor la Magistrala 6.

Metrorex a anunțat că reorganizarea traficului presupune intervenții asupra zonei mediane a DN1, pe un sector de aproximativ 210 metri. În prima etapă, echipele vor îndepărta parapetul metalic existent, urmând ca separarea sensurilor de circulație să fie realizată printr-un nou dispozitiv de protecție.

„Pentru realizarea lucrărilor, va fi demontat parapetul metalic amplasat pe zona mediană a drumului, pe sectorul cuprins între km 12+760 și km 12+970. Ulterior, va fi montat un separator nou, va fi repoziționat axul drumului și vor fi aplicate marcaje rutiere temporare”, a transmis Metrorex, într-un comunicat.

Intervențiile care afectează partea centrală a carosabilului sunt programate exclusiv noaptea, între orele 23:00 și 05:00. Pe durata acestora, banda centrală va fi închisă pe ambele sensuri de mers, iar autovehiculele vor putea circula pe câte două benzi în fiecare direcție.

După încheierea operațiunilor de repoziționare a axului drumului, circulația va fi organizată diferit pe cele două sensuri.

Noua configurație temporară stabilește:

Otopeni – București: două benzi de circulație;

București – Otopeni: trei benzi de circulație.

Reorganizarea presupune utilizarea atât a carosabilului actual, cât și a unei porțiuni amenajate temporar la marginea drumului.

„După repoziționarea axului drumului, circulația se va desfășura pe carosabilul existent și pe marginea de drum amenajată temporar, cu două benzi pe sensul Otopeni – București și trei benzi pe sensul București – Otopeni”, potrivit companiei.

Modificările sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor în zona stației Bruxelles, aflată în construcție.

Intervențiile au loc în cadrul proiectului Magistralei 6 de metrou, pe Secțiunea Nord, care va asigura legătura dintre stația Tokyo și Aeroportul Otopeni. Pentru continuarea construcției stației Bruxelles, constructorul trebuie să modifice amplasamentul unor rețele de utilități și să reorganizeze zona ocupată de șantier.

Printre lucrările programate se numără mutarea conductelor de canalizare, a sistemelor de colectare a apelor pluviale și a infrastructurii de telecomunicații. De asemenea, vor fi realizate modificări ale accesului rutier în DN1.

„Vor fi relocate conductele de canalizare și de colectare a apelor pluviale, precum și rețelele de telecomunicații. De asemenea, va fi mutat accesul rutier în DN1 și va fi modificat perimetrul organizării de șantier, pentru a permite continuarea lucrărilor la structura stației Bruxelles”, mai precizează Metrorex.

Lucrările de relocare a utilităților vor afecta și zonele destinate pietonilor. Pe sectoarele în care intervențiile se desfășoară în apropierea trotuarelor, vor fi amenajate trasee pietonale provizorii, astfel încât deplasarea persoanelor să fie posibilă în perioada lucrărilor.

Metrorex le recomandă conducătorilor auto care tranzitează zona să respecte indicatoarele și marcajele temporare, să adapteze viteza la condițiile de circulație și să ia în calcul restricțiile atunci când își organizează deplasările.