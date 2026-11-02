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Noi cartele magnetice și carduri contactless la metrou. Când vor fi disponibile pentru călători

Noi cartele magnetice și carduri contactless la metrou. Când vor fi disponibile pentru călătoriMetrou. Sursa Foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Metrorex va achiziționa aproape 129 de milioane de cartele magnetice și carduri contactless, destinate accesului călătorilor în stațiile de metrou. Contractul, atribuit pentru o perioadă de doi ani, are o valoare de 24,98 milioane de lei, fără TVA.

Cum vor putea călători bucureștenii cu metroul în perioada următoare

Furnizarea produselor va fi asigurată de două companii și o asociere de firme. Quantum Protect va livra noile cartele magnetice, în timp ce Inform Lykos, în calitate de lider al asocierii cu Austrian Card, va furniza cardurile contactless reîncărcabile și variantele ultralight.

Valoarea totală estimată a achiziției era de 25,01 milioane de lei, fără TVA, însă contractul a fost atribuit pentru o sumă ușor mai mică.

Metrou

Metrou. Sursă foto: Facebook

Cum vor fi împărțiți banii între furnizori

Din valoarea totală a contractului, Quantum Protect va încasa 10,54 milioane de lei, fără TVA, pentru producerea și livrarea cartelelor magnetice.

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Asocierea Inform Lykos – Austrian Card va primi 14,44 milioane de lei, fără TVA, pentru cardurile contactless reîncărcabile și cele ultralight termosensibile.

Potrivit documentației licitației, achiziția urmărește menținerea sistemului de plată pentru călătoriile cu metroul în următorii doi ani.

„Achiziționarea de cartele magnetice respectiv carduri contactless reîncărcabile și carduri contactless ultralight are ca scop asigurarea continuității încasărilor privind plata contravalorii tarifului de călătorie cu metroul în perioada 2026-2028”, se arată în caietul de sarcini.

Finanțarea contractului va proveni atât din subvenția acordată de la bugetul de stat, cât și din veniturile proprii ale companiei.

Câți călători folosesc zilnic metroul din București

Metrorex asigură transportul pentru aproximativ 600.000-700.000 de persoane în fiecare zi. Compania are peste 4.800 de angajați și administrează o rețea de aproape 80 de kilometri de cale dublă, organizată pe cinci magistrale și cuprinzând 64 de stații.

Datele financiare arată că societatea a înregistrat în 2025 venituri de 1,26 miliarde de lei, față de 1,16 miliarde de lei în anul anterior. Cu toate acestea, Metrorex a încheiat anul cu o pierdere de 312,1 milioane de lei, comparativ cu rezultatul negativ de 181,15 milioane de lei raportat pentru 2024.

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