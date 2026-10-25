Magistrala 6 de metrou, care va asigura legătura dintre București și Aeroportul Internațional Henri Coandă, ar putea deveni funcțională abia în 2032, chiar și în cel mai optimist scenariu. Asociația Pro Infrastructură atrage atenția că proiectul se confruntă în continuare cu probleme de finanțare, întârzieri în organizarea licitațiilor și dificultăți legate de relocarea utilităților.

Avertismentul vine după pornirea primului utilaj de forare a tunelurilor pe secțiunea dintre stația Tokyo și Aeroportul Otopeni, o etapă importantă pentru continuarea lucrărilor la magistrală.

Asociația Pro Infrastructură consideră că lansarea utilajelor de forare nu garantează respectarea termenelor stabilite pentru finalizarea proiectului. Potrivit estimărilor organizației, structura secțiunii sudice ar putea fi finalizată în 2028, în timp ce lucrările la structura secțiunii nordice ar putea ajunge la final abia în ultimele luni ale anului 2030.

„Lansare TBM pe Magistrala 6… dar mai e mult până departe. Astăzi asocierea turco-română Gülermak-Somet a lansat primul TBM pe secțiunea Tokyo-Otopeni a Magistralei 6 de metrou din Capitală.

Botezat «Sfânta Parascheva», scutul va fora sectorul dintre stațiile Bruxelles (de unde a pornit astăzi) și Tokyo, de la nord spre sud. Va fi scos la Tokyo, va reveni la Bruxelles și de acolo va executa ultima porțiune rămasă până la Aeroportul Otopeni”, a transmis asociația.

Al doilea utilaj, botezat „Sfânta Ecaterina”, va parcurge același traseu, însă va începe forarea după ce primul scut va avansa între 200 și 300 de metri.

Organizația estimează că primul utilaj ar trebui să ajungă în stația Paris în martie 2027, dar se arată sceptică în privința respectării calendarului.

„Pe hârtie, în martie 2027 «Sfânta Parascheva» ar trebui să ajungă în stația Paris. Însă ne vine greu să credem că graficul de lucrări va fi respectat întocmai. Oricum, la început avansul va fi modest: reglajele inerente și terenul bucureștean păcătos.

Pe tronsonul sudic al magistralei, prima «cârtiță» a străpuns la începutul acestei luni stația Expoziției. Acum este în mentenanță și în curând pleacă spre Pajura. A doua a trecut de Piața Montreal.”

După finalizarea structurilor, vor mai fi necesare lucrări de finisare, montarea căii de rulare și instalarea echipamentelor necesare funcționării liniei.

„Finisajele, calea de rulare și echipamentele vin concomitent din urmă dar chiar și așa vom putea circula cândva prin 2032, în cel mai fericit scenariu. Și asta doar dacă se asigură banii lipsă, de la bugetul de stat și/sau din împrumuturi, pentru jumătatea nordică refuzată la finanțare de către Comisia Europeană.

O altă problemă semnalată de Asociația Pro Infrastructură este finanțarea investițiilor în transporturi. Magistralele 6 și 4 din București, proiectul de metrou ușor din Cluj și trenurile metropolitane din mai multe orașe concurează pentru fonduri europene în valoare totală de 1,2 miliarde de euro, disponibile prin Programul Transport până în 2029.

Reprezentanții organizației consideră că suma ar putea fi insuficientă pentru toate proiectele aflate în diferite etape de implementare, mai ales dacă lucrările avansează în ritmul estimat.

„Deși pare mult, miliardul se va termina repede cu M6 la viteză «de croazieră», M4 care stă să înceapă în teren și poate, într-un final apoteotic, cu lucrări serioase la metroul ușor clujean.”

În cazul Magistralei 6, asigurarea finanțării pentru secțiunea nordică rămâne esențială pentru respectarea termenelor și finalizarea întregii legături feroviare subterane până la aeroport.

Potrivit datelor prezentate în material, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 78% pe secțiunea sudică și la 34% pe secțiunea nordică.

Pornirea unuia dintre cele două utilaje TBM marchează începutul unei noi etape pentru tronsonul dintre stația Tokyo și Aeroportul Otopeni. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ștefan-Ovidiu Popa, a anunțat miercuri începerea operațiunilor de forare.

„Mă bucur că am reușit să îmi încep mandatul în șantier. Intrăm într-o etapă a construcției Magistralei 6 de metrou. Se pornesc utilajele TBM pentru forarea tunelurilor pe secțiunea dintre stația Tokyo și Aeroportul Otopeni.

Conform tradiției, utilajele sunt botezate cu nume de sfinți. Cele două TBM-uri se vor numi Sf. Parascheva, ocrotitoarea călătorilor, și Sf. Ecaterina, ocrotitoarea inginerilor”, a declarat ministrul.

Acesta a subliniat importanța proiectului pentru îmbunătățirea legăturii dintre Capitală și aeroport și a atras atenția asupra necesității asigurării la timp a finanțării.