Unul dintre cele două utilaje TBM folosite la construirea Magistralei 6 de metrou a fost pornit pentru forarea tunelurilor pe secțiunea de nord a traseului, între viitoarele stații Bruxelles și Tokyo. Noua magistrală va asigura legătura directă dintre rețeaua de metrou a Bucureștiului și Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni. Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, care a mers pe șantier la începutul mandatului său.

Potrivit ministrului Transporturilor, cele două utilaje folosite la forarea tunelurilor vor purta numele Sfânta Parascheva și Sfânta Ecaterina. Alegerea respectă tradiția de a atribui nume de sfinți acestor echipamente.

„Mă bucur că am reușit să-mi încep mandatul în șantier. Intrăm într-o etapă a construcției Magistralei 6 de metrou. Se pornesc utilajele TBM pentru forarea tunelurilor pe secțiunea dintre stația Tokyo și aeroportul Otopeni”, a declarat ministrul.

Sfânta Parascheva este considerată ocrotitoarea călătorilor, în timp ce Sfânta Ecaterina este asociată cu protecția inginerilor.

Forarea tunelurilor pe secțiunea de nord se va desfășura în două etape. În prima fază, utilajele vor înainta de la viitoarea stație Bruxelles către stația Tokyo, unde se va realiza legătura cu secțiunea de sud a magistralei.

Ulterior, utilajele vor fi relansate de la stația Bruxelles către Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni.

Secțiunea de nord va cuprinde șase stații și are un stadiu fizic de realizare de 34%, potrivit datelor prezentate de ministrul Transporturilor.

Pe secțiunea de sud, care include tot șase stații, lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 78%.

Magistrala 6 va avea aproximativ 14 kilometri și va conecta rețeaua de metrou a Capitalei cu Aeroportul Otopeni. Potrivit estimărilor actuale, întregul proiect ar urma să fie finalizat în prima parte a anului 2029.

Ministrul Transporturilor a subliniat că asigurarea fondurilor necesare la timp este esențială pentru respectarea calendarului lucrărilor.

„Ca ministru, am obligația să mă asigur că Ministerul Transporturilor va furniza la timp sumele necesare finalizării acestui proiect”, a declarat Ștefan Ovidiu Popa.

Finalizarea Magistralei 6 ar urma să faciliteze deplasarea călătorilor între București și principalul aeroport al țării, oferind o alternativă la transportul rutier și îmbunătățind conexiunile cu zborurile internaționale.