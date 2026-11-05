Extinderea metroului M2, construirea unui pasaj suprateran peste calea ferată, amenajarea unui parc de mari dimensiuni și realizarea unei săli polivalente se numără printre proiectele pregătite pentru zona Petricani. Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a prezentat stadiul investițiilor și obstacolele administrative și financiare care întârzie unele dintre lucrări, într-un interviu acordat podcastului „Picătura de Business”, moderat de Radu Preda.

Edilul susține că zona Pipera, aflată în mare parte pe teritoriul Sectorului 2, are o importanță economică majoră, însă infrastructura nu a ținut pasul cu dezvoltarea mediului de afaceri.

„Zona Pipera, plasată în marea majoritate în Sectorul 2, produce aproximativ 3,5% din produsul intern brut național. Asta în condițiile în care vedem cu toții că infrastructura din această zonă a rămas în urmă. Avem lucrări consistente, dar e nevoie de mai mult”, a declarat Rareș Hopincă.

Unul dintre proiectele importante vizează prelungirea magistralei M2 din zona Dimitrie Pompeiu până în apropierea căii ferate de la Petricani. Primarul afirmă că administrația locală a preluat proiectul de la Ministerul Transporturilor și a obținut finanțare europeană pentru prima etapă.

În prezent, autoritățile se află în procedura de licitație publică pentru selectarea proiectantului. Numărul stațiilor urmează să fie stabilit după finalizarea studiului de fezabilitate.

„Am obținut și fonduri europene pentru prima fază, pentru faza de proiectare a proiectului, iar fix în aceste momente suntem în procedura de licitație publică pentru selectarea proiectantului. Deci putem spune că acest proiect a început. Sigur, e un proiect de lungă durată, e un proiect costisitor, dar, indiferent cât de mare e proiectul, dacă nu începe odată, nu se va termina niciodată”, a explicat primarul.

În privința banilor necesari pentru execuție, Hopincă spune că bugetul Sectorului 2 nu poate susține singur o asemenea investiție. Printre variantele luate în calcul se numără fondurile europene, finanțările oferite de instituții financiare internaționale și bugetul de stat.

Un alt proiect important pentru fluidizarea traficului este construirea unui pasaj peste calea ferată de pe Șoseaua Petricani. Potrivit primarului, soluția tehnică avută în vedere este un pasaj suprateran, deoarece realizarea unei construcții subterane ar fi complicată de existența unor rezerve strategice de apă și a infrastructurii de metrou.

Deși au fost obținute hotărârile necesare de la autoritățile implicate, proiectul a fost întârziat după ce prefectul Capitalei a atacat în instanță o hotărâre referitoare la asocierea cu Sectorul 4 pentru realizarea proiectării.

„Am fi fost mult mai avansați, adică eram deja în faza de proiectare, dacă prefectul municipiului București n-ar fi înțeles să blocheze acest proiect”, a afirmat Rareș Hopincă.

Primarul estimează că situația juridică ar putea provoca o întârziere de aproximativ un an sau un an și jumătate.

Planurile pentru zona Petricani includ și amenajarea unui nou spațiu verde, pe o suprafață de teren de până la 70 de hectare, precum și construirea unei săli polivalente. Aproximativ 90% din teren este proprietate privată, iar administrația locală are deja un studiu de fezabilitate și o evaluare pentru pregătirea unor eventuale exproprieri.

Un prim pas pentru protejarea zonei a fost făcut prin instituirea unei arii naturale protejate pe Valea Saulei. Peste cinci hectare de teren au primit acest statut, iar autoritățile vor să păstreze caracterul natural al locului.

„Este un parc natural care poate fi redat comunității într-o manieră extrem de prietenoasă cu mediul, iar în continuarea acestei zone naturale vrem să dezvoltăm un parc antropic, un parc care să deservească cât mai bine comunitatea din zonă”, a declarat primarul.

Zona protejată nu va fi destinată construcțiilor, ci activităților în aer liber, cu intervenții minime asupra mediului.

Rareș Hopincă a vorbit și despre importanța trenului metropolitan, proiect care ar putea facilita legătura dintre Gara de Nord și zona Dobroești-Pantelimon.

Primarul consideră că o astfel de conexiune ar putea reduce timpul necesar deplasării către obiective importante, inclusiv către Spitalul Fundeni.

„Dacă am avea o conexiune funcțională între Gara de Nord și zona Dobroești-Pantelimon, pacienții care vin, spre exemplu, pe platforma medicală Fundeni, cu trenul până în Gara de Nord, ar putea să ia pur și simplu un tren două sau trei stații până la Spitalul Fundeni. Și să nu trebuiască să treacă prin tot orașul ca să ajungă la spital”, a explicat acesta.