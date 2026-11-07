Amenințările cu bombă care au vizat mai multe zboruri europene, inclusiv curse care au aterizat pe Aeroportul Otopeni, ar putea face parte dintr-o campanie de război psihologic, potrivit unor oficiali și specialiști în securitate citați de presa italiană. Alertele înregistrate joi și vineri, 5 și 6 noiembrie, au perturbat traficul aerian în mai multe țări, însă verificările nu au dus la descoperirea unor dispozitive explozive.

Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a declarat vineri că repetarea amenințărilor cu bombă pe aeroporturile europene ar putea indica o acțiune coordonată, destinată să provoace teamă și să afecteze funcționarea transportului aerian.

„Suntem în fața unei tentative de agresiune hibridă și de război psihologic”, a declarat vineri ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, relatează Sky TG24.

Oficialul a atras atenția asupra asemănărilor dintre incidentele raportate în mai multe state europene.

„Nu poate fi o întâmplare că se produc atâtea episoade exact la fel, cu același modus operandi, în toată Europa”, a spus el la televiziunea publică TVE.

Un nou val de alerte a fost înregistrat vineri, după ce joi zeci de curse aeriene au primit amenințări care ulterior s-au dovedit false.

Incidentele au afectat zboruri către sau dinspre Bulgaria, Cehia, Franța, Italia, Ungaria, Cipru, România, Marea Britanie și Portugalia.

Aeronavele vizate au aterizat în siguranță, iar autoritățile au efectuat verificări pentru a stabili dacă amenințările erau reale. Repetarea incidentelor într-un interval scurt și asemănările dintre mesajele de amenințare au determinat oficiali europeni să ia în calcul posibilitatea unei acțiuni de destabilizare.

Generalul Vincenzo Camporini, fost șef al Statului Major al Apărării din Italia, consideră că amenințările ar putea urmări provocarea panicii și influențarea climatului politic european.

„Se seamănă zâzanie și panică pentru a orienta viitoarea competiție politică. Europa este în dificultate, dacă te legi de ea, poți obține avantaje”, a explicat el.

Întrebat despre posibilitatea unei implicări a Rusiei, fostul oficial militar italian a afirmat că asemenea incidente „sunt privite cu mult favor în Rusia”. La rândul său, specialistul în securitate cibernetică Pierluigi Paganini a declarat pentru agenția ANSA că incidentele ar putea reprezenta operațiuni de tip „Psyops”. Aceste acțiuni psihologice urmăresc răspândirea fricii și diminuarea încrederii populației în instituțiile statului.

Expertul consideră că astfel de amenințări ar putea fi urmate de incidente care să vizeze alte categorii de infrastructură, precum sistemele industriale, semafoarele sau contoarele de electricitate. Deocamdată, ipoteza unei campanii coordonate nu a fost confirmată oficial, iar autorii amenințărilor nu au fost identificați.

Publicația Financial Times a primit un e-mail transmis și altor instituții de presă, în care expeditorul pretindea că face parte din conducerea grupării responsabile de amenințările cu bombă. Mesajul conținea amenințări privind noi atacuri asupra infrastructurii de transport.

„Foarte curând vom arunca în aer avioanele, navele de croazieră, stațiile de metrou și trenurile voastre”, se arată în mesaj.

Autenticitatea revendicării nu a putut fi verificată. Amenințările s-au extins și asupra unor instituții media din Irlanda. Printre organizațiile vizate se numără televiziunea publică RTÉ, Virgin Media, postul Newstalk și publicația Irish Independent.

Incidentele au loc înaintea summitului liderilor Uniunii Europene, programat la Dublin în perioada 12-13 noiembrie.

Comisia Europeană a anunțat că tratează amenințările „foarte serios”. Premierul italian Giorgia Meloni a declarat că incidentele „trebuie să îngrijoreze” și demonstrează că „astăzi, sub atac sunt infrastructurile civile”.

România s-a numărat printre statele afectate de amenințările cu bombă transmise în ultimele zile.

Joi, 5 noiembrie, o aeronavă Wizz Air care efectua cursa Milano–București a fost verificată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, după primirea unei amenințări. La bordul avionului se aflau 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului.

În aceeași zi, o altă alertă a vizat o aeronavă Air Serbia care efectua zborul Belgrad–București. Vineri, 6 noiembrie, amenințările au continuat, fiind vizată o cursă TAROM pe ruta Praga–București, cu 102 pasageri la bord.

Serviciul Român de Informații a anunțat că Brigada Antiteroristă a efectuat verificări în urma sesizărilor primite. Autoritățile române au stabilit că amenințările au fost false, nefiind descoperite materiale explozive la bordul aeronavelor vizate.