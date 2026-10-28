Angajații Metrorex amenință cu declanșarea unei greve generale dacă negocierile pentru noul contract colectiv de muncă nu vor începe până la 1 noiembrie 2026. Sindicaliștii solicită majorarea salariilor cu aproximativ 450 de lei net și îmbunătățirea condițiilor de lucru în subteran. În lipsa unui acord cu administrația, aceștia sunt pregătiți să declanșeze procedurile legale care ar putea duce la oprirea circulației metroului din București.

Circulația metroului din Capitală ar putea fi afectată de o grevă generală, după ce reprezentanții angajaților Metrorex au avertizat că vor declanșa un conflict de muncă dacă negocierile salariale rămân blocate. Unitatea – Sindicatul Liber Metrou (USLM) a stabilit data de 1 noiembrie drept termen până la care așteaptă începerea negocierilor pentru noul contract colectiv de muncă.

Principalele revendicări sunt creșterea veniturilor angajaților și rezolvarea problemelor legate de sănătatea și securitatea la locul de muncă.

Sindicaliștii solicită o majorare salarială de aproximativ 450 de lei net, invocând prevederile legale referitoare la salariul minim și reglementările europene în domeniu.

Marian Artimon, președintele USLM, a declarat pentru Observator că discuțiile cu administrația Metrorex nu au înregistrat progrese, întrucât reprezentanții conducerii susțin că nu au un mandat clar pentru negociere. Potrivit liderului sindical, prevederile invocate de angajați ar fi trebuit aplicate încă din luna iulie. Administrația companiei a motivat imposibilitatea aplicării creșterilor salariale prin lipsa bugetului și a fondurilor necesare.

Dacă negocierile nu vor începe până la 1 noiembrie, sindicatul intenționează să urmeze procedurile prevăzute de lege. Acestea includ declanșarea conflictului colectiv de muncă, medierea și concilierea, urmate, dacă nu se ajunge la un acord, de greva de avertisment și greva generală.

Pe lângă revendicările salariale, angajații Metrorex solicită măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă. Una dintre principalele probleme semnalate privește calitatea aerului din stații și tuneluri, unde personalul își desfășoară activitatea la adâncimi de până la 40–50 de metri.

Sindicaliștii cer modernizarea sistemelor de ventilație și asigurarea unor condiții corespunzătoare de oxigenare a spațiilor subterane. Marian Artimon susține că măsurătorile efectuate în mediul de lucru indică niveluri ale pulberilor în suspensie care depășesc de aproximativ opt ori limita maximă admisă.

Reprezentanții salariaților consideră că îmbunătățirea acestor condiții reprezintă o obligație a angajatorului.

Deocamdată, sindicaliștii nu au anunțat o dată pentru oprirea circulației trenurilor. Termenul de 1 noiembrie privește începerea negocierilor cu administrația Metrorex, nu declanșarea efectivă a grevei generale. Dacă discuțiile nu vor avansa, reprezentanții angajaților vor putea iniția etapele legale necesare organizării protestului.

O eventuală oprire a activității ar afecta transportul public din București, în condițiile în care metroul este utilizat zilnic de sute de mii de călători.

Evitarea unui asemenea scenariu depinde de reluarea negocierilor și de identificarea unei soluții privind solicitările salariale și condițiile de muncă.