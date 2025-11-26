Sindicaliștii Metrorex amenință iar cu grevă, pentru salarii și mai mari. Ce venituri și sporuri enorme au

Sindicaliștii de la Metrorex amenință cu greva, după ce negocierile pentru semnarea unui nou Contract Colectiv de Muncă, privind indexarea veniturilor, s-au blocat. Angajații beneficiază de sporuri pentru vechime, condiții de muncă, ore suplimentare, muncă de noapte sau titlu științific. Conducerea companiei susține că, în contextul austerității impuse de Guvern, majorările salariale suplimentare sunt greu de obținut.

„Angajații Metrorex ar trebui să fie mulțumiți dacă rămân cu ce venituri au acum. Asta în condițiile în care peste tot se taie, fie din sporuri, fie din salarii”, au declarat surse administrative pentru gândul.info.

În iuliu 2025, Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, a trimis Corpul de Control la Metrorex pentru a verifica contractele şi respectarea prevederilor legale la acordarea de sporuri, însă rezultatele nu au fost publicate nici până astăzi:

"Am trimis Corpul de Control al ministrului Transporturilor şi Infrastructurii să efectueze un control tematic la "Metrorex" - Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti. Obiectivele trasate pentru acest control sunt: verificarea respectării prevederilor legale şi a reglementărilor interne în derularea contractelor încheiate la nivelul societăţii; verificarea respectării prevederilor legale la acordarea de sporuri şi alte avantaje pentru salariaţii societăţii".

Angajații Metrorex beneficiază de o serie de sporuri, indiferent dacă lucrează în tunel, la suprafață sau chiar în sediul administrativ din Palatul CFR. Toate aceste beneficii sunt prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, semnat în decembrie 2024. Atunci, salariații au obținut și o majorare de 1.050 de lei pe persoană, acoperită ulterior prin scumpirea biletelor de metrou, valabilă din ianuarie 2025.

Printre cele mai importante sporuri acordate se numără:

-sporul de vechime în muncă, cuprins între 12% și 25%;

-sporul de metrou, cu valori între 20% și 40% din salariul brut – acordat inclusiv celor care nu lucrează efectiv în subteran;

-sporul pentru condiții nocive de muncă – 10% din salariul minim intern;

-sporul pentru muncă de noapte – 25%, cu posibilitatea majorării până la 28%;

-spor pentru conducerea unei formații de lucru – între 5% și 10%;

-spor pentru activitatea desfășurată în weekenduri și sărbători legale – 100%;

-spor pentru orele suplimentare – între 5% și 25%;

-spor pentru exercitarea unei funcții suplimentare – 30%;

-spor pentru titlul științific de doctor – 15%;

-spor de fidelitate – între 2% și 10%.

Sporul de metrou este acordat inclusiv contabililor, economiștilor, traducătorilor, bibliotecarilor și altor angajați din sediul central al companiei, aflat la etajul 9 din Palatul CFR. Acolo lucrează și conducerea societății, care beneficiază la rândul său de aceste sporuri. Șoferii care deservesc conducerea centrală primesc un spor de 27%, mai mare decât cel al directorului general

Potrivit datelor oficiale, peste 80% dintre cei aproape 5.700 de angajați ai Metrorex au salarii nete de peste 5.000 de lei. Un sfert dintre angajați primesc lunar peste 7.260 de lei net, adică echivalentul a peste 1.500 de euro.

Salariul mediu net în companie este de aproximativ 6.200 de lei, corespunzător unui salariu brut de peste 10.000 de lei. Angajații cu funcții de execuție – cum ar fi ingineri, economiști sau experți în achiziții – câștigă între 6.400 și 7.400 de lei net, în funcție de vechime și sporuri.

Salariile cresc considerabil odată cu urcarea în ierarhie. Un șef de birou poate ajunge la un venit net de 10.700 de lei, în timp ce un șef de serviciu depășește 11.000 de lei lunar. Directorii de departamente încasează salarii nete de aproximativ 13.000 de lei, incluzând toate sporurile prevăzute în contractul colectiv.

Directorul general al Metrorex este Mariana Miclăuș. potrivit declarației de avere, aceasta încasează un salariu lunar de 17.550 de lei. Mariana Miclăuș a fost numită în funcția de director general al Metrorex în 2023, pentru o durată de mandat de patru ani, în urma procesului de recrutare în baza ordonanței privind guvernanța coportativă. De asemenea, Ioana Diaconu a fost numită director financiar al companiei. Mariana Miclăuș a fost numită pentru prima dată director general provizoriu al Metrorex în noiembrie 2019, înlocuindu-l pe Marin Aldea, al cărui mandat expirase. După o serie de schimbări la vârful companiei, Miclăuș a revenit la conducere la începutul anului trecut.

Înainte de a prelua funcția de director general, ea a coordonat Serviciul Managementul Finanțărilor Externe din cadrul Metrorex, având o experiență de peste 30 de ani în companie.